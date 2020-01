Die besten Insta-Postings 2019

Lassen wir das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren: 2019 war ereignisreich! Modisch hat sich das Fashion-Credo des letzten Jahrzehnts auf Instagram in all seinen Facetten gezeigt: Alles geht! Stil-Mix, Retro, Sexyness - was in ist, bestimmt jeder selbst. Im Celebrity-Mikrokosmos auf Instagram waren die üblichen Verdächtigen die größten Player. Die Kardashians zemetierten ihren speziellen Stil, Rihanna hat als Fenty-Designerin einen ganz eingenen Look kreiert und J.Los überließ ihren Bauchmuskeln die Show. Auch Emily Ratajkowski erhob das Bikini-Selfie gekonnt zur hohen Kunst. Die Trophäe für das schickste Mutter-Tochter-Foto auf Instagram geht zweifelsohne an Kaia Gerber und Cindy Crawford.



Diashow Top Style-Stars auf Instagram 2019 © www.instagram.com/kaiagerber/ Cindy Crawford und Tochter Kaia Gerber © www.instagram.com/badgalriri Rihanna in ihrer Fenty-Kreation © www.instagram.com/ashleygraham Ashley Graham zeigt, wie man einen Babybauch modisch inszeniert © @kyliejenner Kylie Jenner und Mini-Me Stormi © www.instagram.com/jlo J.Lo's umwerfender Beach-Look © www.instagram.com/kendalljenner/ Kein Style-Jahr ohne Kendall Jenner! © https://www.instagram.com/emrata Emily Ratajkowski und ihr Mirco-Bikini © www.instagram.com/dualipa Der Pop-Star avanciert langsam zur Mode-Ikone © https://www.instagram.com/kimkardashian Kim Kardahian macht zu 100% auf Kim Kardashian © www.instagram.com/bellahadid Pose like Bella! 1 / 10