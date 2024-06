× Reise-Packliste: Diese Essentials dürfen im Sommerurlaub nicht fehlen

Was darf mit in den Urlaub? Diese Travel-Essentials erleichtern uns den Sommer.

Sonne, Strand und Meer. Der heiß ersehnte Sommerurlaub rückt näher und bald steht wieder das Kofferpacken auf dem Programm. Um noch für die Extra-Portion Vorfreude zu sorgen, ist hier eine Liste mit Reise-Must-haves, die in keinem Sommerurlaub fehlen dürfen.

Sonnencreme mit LSF50+

Der richtige Sonnenschutz sollte uns zwar das ganze Jahr über begleiten, doch besonders im Sommer ist Sonnencreme das A und O. Eine Gesichtscreme mit LSF50+ beugt der vorzeitigen Hautalterung vor und schützt nachhaltig vor UVA und UVB-Strahlen. Die Eucerin Sun Face Oil Control Dry Touch Gel-Creme bietet einen sehr hohen Sonnenschutz fürs Gesicht bei Mischhaut und unreiner Haut, zieht schnell ein und verspricht einen 8h Anti-Glanz-Effekt. Erhältlich über Notino.at

Trendige Bademode

Auf der Sonnenliege ist ein auffallender Bikini unerlässlich. Doch wer nicht nur am Strand beeindrucken möchte, greift diesen Sommer am besten zu Bademode in glänzender Seidenoptik, mit geripptem Stoff oder im Dschungelmuster. Tezenis bietet eine aufregende Auswahl an Bikinis, Badeanzügen und Cover-ups, unter anderem in auffälligem Rosa oder mit Pünktchen-Muster. Erhältlich über Tezenis.com

Feste Shampoo-Bars

Feste Shampoos sind nicht nur eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Shampoos in Plastikflaschen, sondern sind auch besonders platzsparend und dadurch ideal fürs Handgepäck. Die Naturkosmetikmarke Weleda setzt für ihre festen Shampoos auf pflegende Inhaltsstoffe 100 % natürlichen Ursprungs. Die zart schäumenden, mühelos verteilbaren Formulierungen mit pflegenden Ölen sowie pflanzlichem Keratin oder anderen pflanzlichen Proteinen lassen das Haar leicht kämmbar und geschmeidig werden. Erhältlich über Amazon.at

Leinenkleid

Befindet man sich nicht am Meer, ist die Sonne an manchen Tagen fast nicht auszuhalten – mit Leinenkleidern ist die Frage, was man an solchen Tagen anzieht, ein für alle Mal beantwortet. Der Stoff ist nicht nur angenehm luftig, an heißen Tagen kühlt er sogar die Haut. Leinen-Styles von Mango sind ein absolutes Muss im Sommer. Die Leinenkleider in Beige, Schwarz oder Weiß mit Plisseedetails passen perfekt in eine vielseitige Sommergarderobe. Erhältlich über Shop.mango.com

Stylisches Strandtuch

Für den Strandurlaub ist das wohl das Wichtigste: ein Strandtuch, das weich ist, zum darauf liegen. Auch wichtig ist, dass es am Beach stylisch aussieht. Das Handtuch aus Baumwollfrottee von Loewe x Paula's Ibiza sorgt dank dem trendigen Muster für ein bisschen Extra-Freude am Strand. Erhältlich über Net-a-porter.com

To-Go Steamer

Ein Steamer für unterwegs rettet im Urlaub so manche Outfits. Der Braun QuickStyle 5 Dampfglätter passt problemlos ins Handgepäck. Dank der einfachen Handhabung wird das Entknittern der Reiseoutfits zum Kinderspiel, und das ganz ohne Bügelbrett. Erhältlich über Amazon.at

Damit steht dem Urlaub nichts mehr im Weg!