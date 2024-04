Der Sommer klopft an der Türe und es ist langsam Zeit, die neuesten Bikini-Trends unter die Lupe zu nehmen. Von klassisch elegant bis hin zu sportlich und nachhaltig – bei den Bikini Trends 2024 ist etwas für jeden Geschmack dabei!

Im Sommer würden wir uns am liebsten den ganzen Tag in der Sonne räkeln – ein heißer Bikini darf dabei natürlich nicht fehlen! Wir zeigen Ihnen die schönsten Trends und Bikini-Styles des Jahres.

Die aktuellen Bikini-Trends in Österreich

Für das Jahr 2024 sind verschiedene Bikini-Formen und Farben im Trend. Eine beliebte Bikini-Form ist der Klassiker Triangel-Bikini, der einen femininen und lässigen Look bietet und sich gut für verschiedene Körpertypen und Figuren eignet. Auch High-Waisted-Bikinis bleiben im Trend, da sie eine schmeichelhafte Silhouette schaffen und eine retro-inspirierte Ästhetik haben. Bügel Bikinis und Bustier Bikinis erleben dieses Jahr ebenfalls einen modischen Aufschwung.

In Bezug auf Farben sind neonfarbene Bikinis für 2024 besonders angesagt und bringen einen frischen Touch in die Sommergarderobe. Von leuchtendem Pink über strahlendes Gelb bis hin zu kräftigem Grün sind Neonfarben in allen Schattierungen beliebt. Darüber hinaus sind auch Pastellfarben wie Hellblau, Rosa und Mintgrün beliebt, da sie einen zarten und femininen Look verleihen.

Vivance Bügel Bikini – Hier finden

© PR ×

Der Vivance Bügel-Bikini ist die perfekte Kombination aus Stil und Komfort für Ihre Sommerabenteuer. Mit seinem klassischen Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Bikini ein zeitloser Favorit für jeden Sommerurlaub.

Merkmale: Herausnehmbare Polster für individuellen Komfort

Material: Gefertigt aus 85% Polyamid und 15% Elasthan

Preis: 59,99 Euro

Aktuellen Preis hier finden.



KangaROOS Bügel Bikini – Hier finden

© PR ×

Der KangaROOS Bügel-Bikini vereint trendiges Design mit erstklassigem Tragekomfort und ist ein absolutes Must-have für die Sommergarderobe. Mit seinem dynamischen Stil und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Bikini die perfekte Wahl für stilbewusste Strandgängerinnen.

Merkmale: Verstellbare Träger für eine individuelle Passform

Material: Hergestellt aus 82% Polyamid und 18% Elasthan

Preis: 34,99 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



Rotate Birger Christensen Bikini – Hier finden

© PR ×

Der ROTATE BIRGER CHRISTENSEN Pearla Bikini mit Print ist ein modisches Statement für die Sommer-Saison. Mit seinem auffälligen Print und dem trendigen Design ist dieser Bikini perfekt für Fashionistas, die auf der Suche nach einem einzigartigen Look sind.

Merkmale: Verstellbare Träger und gepolsterte Cups für eine individuelle Passform und zusätzlichen Komfort.

Material: Hergestellt aus hochwertigem Material für eine angenehme Passform und lange Haltbarkeit.

Preis: Statt 139 Euro nur 42 Euro.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Bonprix Bügel Bikini – Hier finden

© PR ×

Der Bonprix Bügel-Bikini im 2-tlg. Set in Schwarz ist ein zeitloser Klassiker für jeden Sommer. Mit seinem schlichten und dennoch eleganten Design ist dieses Bikini-Set ein vielseitiges Must-have für die Bademodengarderobe.

Merkmale: Bügel-Bikini-Top für optimalen Halt und Formgebung, verstellbare Träger für individuellen Komfort

Material: 80% Polyamid und 20% Elasthan

Preis: 34,99 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



IRIS & INK Aubrey Wende-Bikini mit Raffungen - Hier finden

© PR ×

Der IRIS & INK Aubrey Wende-Bikini mit Raffungen ist ein elegantes und vielseitiges Stück für den Sommer. Sein raffiniertes Design und die Wendemöglichkeit machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter für Ihre Pool- und Strandtage.

Merkmale: Der Bikini verfügt über raffinierte Raffungen, die eine schmeichelhafte Silhouette zaubern. Zudem ist er wendbar, sodass Sie zwischen zwei verschiedenen Looks wählen können.

Material: 80% Polyamid und 20% Elasthan

Preis: Statt 104 Euro nur 52 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



Zimmermann Bikini – Hier finden

© PR ×

Der Zimmermann Bikini aus Frottee aus einer Baumwollmischung mit Knotendetail ist ein luxuriöses und dennoch lässiges Stück für Ihren Sommer. Mit seinem einzigartigen Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Bikini perfekt für stilvolle Tage am Strand oder am Pool.

Merkmale: Der Bikini verfügt über ein auffälliges Knotendetail, das ihm einen eleganten und modernen Look verleiht. Das Frottee-Material sorgt zudem für ein angenehmes Tragegefühl.

Material: Hochwertige Baumwollmischung mit Frottee-Oberfläche

Preis: Statt 253 Euro nur 76 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



Sunseeker Bügel Bikini – Hier finden

© PR ×

Der Sunseeker Bügel-Bikini ist eine trendige und zugleich zeitlose Wahl für die Sommersaison. Mit seinem klassischen Design und modernen Details ist dieser Bikini ein stilvolles Must-have für Strand- und Pooltage.

Merkmale: Das Bügel-Bikini-Top bietet optimalen Halt und Formgebung, während die verstellbaren Träger eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die dazugehörige Bikinihose besticht durch einen bequemen Schnitt und eine ideale Passform.

Material: Gefertigt aus hochwertigem Materialmix aus Polyamid und Elasthan bietet der Sunseeker Bügel-Bikini ein angenehmes Tragegefühl und eine gute Dehnbarkeit für maximale Bewegungsfreiheit.

Preis: 59,99 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



Venice Beach Triangel Bikini – Hier finden

© PR ×

Der Venice Beach Triangel Bikini in Schwarz-Weiß ist ein modischer Hingucker für sonnige Tage am Strand oder am Pool. Mit seinem klassischen Triangel-Design und dem kontrastreichen Schwarz-Weiß-Muster ist dieser Bikini eine stilvolle Wahl für modebewusste Badenixen.

Merkmale: Triangel-Bikini-Top mit verstellbaren Trägern für eine individuelle Passform.

Material: 86% Polyamid, 14% Elasthan.

Preis: 39,99 Euro

Aktuellen Preis hier prüfen.



Buffalo Triangel Bikini in Malve – Hier finden



© PR

Der Triangel Bikini der Bikini Marke Buffalo ist ein eleganter und femininer Bikini für sonnige Tage am Strand oder am Pool. Mit seinem trendigen Triangel-Design und der schönen Farbe Malve ist dieser Bikini ein echter Blickfang.

Merkmale: Bikinihose mit seitlichen Bändern und Cut-Out Details

Material: 82% Polyamid, 18% Elasthan

Preis: 46,99 Euro

Aktuellen Preis hier finden.

Tipps für Bikini Trends 2024 in Österreich

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Bikini in Österreich sind, sollten Sie einige wichtige Aspekte berücksichtigen, um die perfekte Wahl zu treffen.

Nachhaltige Alternativen: In Zeiten des Umweltbewusstseins ist es wichtig, nach nachhaltigen Bikini-Optionen Ausschau zu halten. Wählen Sie Marken, die recycelte Materialien verwenden oder sich für faire Produktionsbedingungen einsetzen. Bei Nike, The Outnet, Universal oder Ottoversand finden Sie nachhaltige Bikinis aus recycelten Materialien. Durch den Kauf eines nachhaltigen Bikinis tragen Sie nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern unterstützen auch ethische Praktiken in der Modeindustrie.

Online-Shopping: Nutzen Sie die Vorteile des Online-Shoppings, um eine breite Auswahl an Bikini Bestseller bequem von zu Hause aus zu durchstöbern. Viele österreichische Online-Shops bieten eine Vielzahl von Marken und Stilen an, sodass Sie sicher sein können, den perfekten Bikini zu finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Gute Passform: Achten Sie darauf, dass Ihr Bikini gut sitzt und Ihnen die richtige Unterstützung bietet. Wählen Sie Bikini-Tops mit Bügeln oder gepolsterten Cups für zusätzlichen Halt und Formgebung. Verstellbare Träger und Bindebänder an der Bikinihose ermöglichen eine individuelle Anpassung für eine perfekte Passform.

Preis-Leistung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Bikini-Marken und achten Sie auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein hochwertiger Bikini muss nicht zwangsläufig teuer sein. Suchen Sie nach Angeboten und Aktionen, um das Beste aus Ihrem Budget herauszuholen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

Indem Sie diese Tipps berücksichtigen und nach nachhaltigen Alternativen suchen, das Online-Shopping nutzen, auf einen guten Sitz achten und Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, können Sie sicher sein, den besten Bikini für Ihre Bedürfnisse in Österreich zu finden.

Fazit

Insgesamt bieten die aktuellen Bikini-Trends in Österreich 2024 eine breite Palette an Stilen und Designs, die für jeden Geschmack und jede Vorliebe geeignet sind. Von klassisch eleganten Modellen bis hin zu sportlichen und nachhaltigen Optionen gibt es für jeden Sommer-Liebhaber etwas Passendes. Dank der Vielzahl von Online-Shops können Sie bequem von zu Hause aus einkaufen und sicher sein, dass Sie den perfekten Bikini für Ihre Sommerabenteuer finden. Also schnappen Sie sich Ihren Lieblings-Bikini und machen Sie sich bereit, den Sommer in vollen Zügen zu genießen!