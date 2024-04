× Sonnenbrillen-Trends 2024: Die coolsten Shades für diesen Sommer

Von klassischen Cateye-Sonnenbrillen über futuristische Modelle bis hin zu bunten Statement-Pieces: Alexandra Wutscher-Hold, CEO von sehen!wutscher, zeigt uns die coolsten Sonnenbrillen-Trends 2024 und gibt uns Tipps für den Kauf.

Bei Schönwetter gewinnt endlich eines unserer Lieblings-Accessoires wieder an Bedeutung: die Sonnenbrille. Im Frühling und Sommer erfüllt sie gleich mehrere Funktionen: Sie schützt die Augen zuverlässig gegen UV-Strahlen, ist ein schickes Accessoire und vor allem der letzte Schliff zu dem perfekten Look.

Doch welche Brillen sind 2024 eigentlich angesagt? Wir haben mit Alexandra Wutscher-Hold, Geschäftsführerin des österreichischen Familienunternehmens und Fachoptikers sehen!wutscher, über die größten Sonnenbrillen-Trends des Jahres gesprochen. Obwohl es einige neue Modelle gibt, stehen vor allem die Klassiker im Rampenlicht. Sie erleben in neuen Designs und stilvollen Silhouetten ein großes Comeback.

Das sind die angesagtesten Sonnenbrillen für diesen Sommer

1. Sonnenbrillen-Trend: Aviator-Comeback

Der Pilotenbrille wird in diesem Jahr ein neues Leben eingehaucht. Wirklich out war das Modell zwar nie, doch der Favorit unter den Sonnenbrillenmodellen ist dieses Jahr ein besonders gern gesehenes Accessoire. Für ein modernes Update sorgen die Pilotensonnenbrillen von FR!TZ EYEWEAR. "Unsere Eigenmarke bietet den Klassiker in neu interpretierten Varianten an, beispielsweise in einer Flat-Top-Fassung oder mit runden Gläsern, und setzt damit neue Trends", so Alexandra Wutscher-Hold.

© sehen!wutscher/@brianapfaffel/manuelxrruberr ×

2. Sonnenbrillen-Trend: Bunte Shades

Während im letzten Jahr klassische Farben im Trend lagen, wird es 2024 bunt. "Sowohl in der Mode als auch bei den Brillen darf Mut zur Farbe bewiesen werden. Von zarten Pastelltönen bis hin zu knalligen Farben verspricht die Brillensaison Buntes, Gemustertes und Vielseitiges. Dabei ist nicht nur die Brillenfassung ein modischer Hingucker. Getönte Gläser in verschiedenen Farben lassen buchstäblich durch die rosarote Brille blicken", verrät die Brillen-Expertin.

© sehen!wutscher/@brianapfaffel/manuelxrruberr ×

3. Sonnenbrillen-Trend: Oversized-Modelle

In den letzten Jahren waren vor allem schmale 90ies Sonnenbrillen im Trend. Doch diesen Sommer fallen unsere Shades endlich wieder extragroß aus. Laut Alexandra Wutscher-Hold erfreuen sich oversized Brillen dieses Jahr großer Beliebtheit: "Die großen Formen überzeugen diesen Sommer durch ihren Statement-Charakter und verleihen jedem Outfit das gewisse Extra."

© sehen!wutscher/@brianapfaffel/manuelxrruberr ×

4. Sonnenbrillen-Trend: Mehr ist mehr

Eines steht fest: Sonnenbrillen müssen diesen Frühling und Sommer auffallen. "Ob geometrische, fast futuristische Formen, Brillen im Retro-Design, farbige Modelle oder übergroße Gläser – Sonnenbrillen dürfen als modische Accessoires und treue Begleiter an Sonnentagen heuer alles. Mit verschiedenen Modellen, Designs und Farben kann man sich ausleben und seinen individuellen Stil zum Ausdruck bringen", meint die sehen!wutscher-Geschäftsführerin.

Nach Formen: Welche Sonnenbrille passt zu meinem Gesicht?

"Je nach Gesichtsform – rund, eckig, oval, herzförmig oder länglich – empfehlen sich unterschiedliche Brillenrahmen. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Ausgleichswirkung der Brille, denn die richtige Brille kann dazu beitragen, bestimmte Gesichtsmerkmale auszugleichen", so die Expertin.

Sonnenbrillen für runde Gesichter

Bei einem runden Gesicht sind eckige Sonnenbrillen die ideale Wahl. "Rechteckige Rahmen können bei einem runden Gesicht die runden Konturen ausgleichen und mehr Definition verleihen", erklärt Alexandra Wutscher-Hold.

Sonnenbrillen für ovale Gesichter

Bei einem länglichen Gesicht, hat man die Qual der Wahl: "Ovale Gesichter sind vielseitig und können fast jede Brillenform tragen." Runde Brillen lassen die Proportionen etwas weicher wirken, während eckige Brillen das Gesicht markanter aussehen lassen.

Sonnenbrillen für eckige Gesichter

Bei eckigen Gesichtern sind Stirn, Wangen und Kinn etwa gleich breit. "Hier können runde oder ovale Brillen die harten Linien weicher machen", verrät die Sonnenbrillen-Expertin.

Sonnenbrillen für herzförmige Gesichter

Menschen mit einem herzförmigen Gesicht haben eine breite Stirnpartie und ein schmales Kinn. "Herzförmige Gesichter können von Cat-Eye- oder Clubmaster-Brillen profitieren, um die breitere Stirn auszugleichen und das Gesicht ausgewogener wirken zu lassen."

Ist man sich nicht ganz sicher, rät Alexandra Wutscher-Hold auf jeden Fall dazu, sich in den Filialen nochmal beraten zu lassen.