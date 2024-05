Must-have-Treatments für den Sommerbody

Die Temperaturen steigen, der Sommer klopft an der Türe und wir machen uns ready für die schönste Zeit des Jahres! Diese neuen Treatments zaubern uns dafür einen Sommerbody wie damals.

In Sachen Mode ist es aktuell Trend, Trends von früher wieder aufleben zu lassen. Crossed Bikini Tops, wie sie schon Carrie Fisher aka Prinzessin Leia in "Star Wars" trug, und High Waisted Bottoms versetzen uns in die schrillen 80er zurück. An die "early 2000s" erinnert der wieder so beliebte Boho-Chic-Stil, der Ende 2005 mit Sienna Miller und Kate Moss seinen Höhepunkt feierte.

Für einen Sommer wie damals fehlt mit den neuen Retro-It-Pieces also nur noch der Bikinibody von früher. Dabei können Beauty Docs gezielt unter die Arme greifen. Wir zeigen die besten Treatments, die jetzt noch in Top-Form bringen - ganz ohne Schwitzen:

1. Diamond Glow Gesichtsbehandlung

Um im Sommer auch ohne Make-up strahlend auszusehen, bringen wir unsere Haut mit DiamondGlow® zum Leuchten. Die innovative Behandlung kombiniert ein präzises Diamantpeeling, eine Tiefenreinigung und die Anwendung intensiver regenerierender Infusionsseren von SkinMedica®. Das Resultat ist ein strahlender Glow, eine Reduzierung von Fältchen, intensive Feuchtigkeitspflege und eine geglättete Haut.

DiamondGlow® ist eine nicht-invasive Methode, die die Haut zur Regeneration anregt und ihr ein gesundes, glänzendes und strahlendes Aussehen verleiht. Der Erfolg dieser Methode liegt im Einsatz einer speziellen Diamantspitze und hochwertiger SkinMedica®-Infusionsseren. Während die Diamantspitze die Haut peelt, dringen die individuell auf die Haut abgestimmten Seren tief in die Poren ein, wenn die Haut besonders aufnahmefähig ist. Sechs verschiedene, speziell entwickelte Spitzen maximieren die Wirkung des Treatments und sorgen für den perfekten Sommer Glow.

Wo? Beauty Prive by Dr. Denkova - Wollzeile 24/15 1010 Wien

Preis: Gesehen ab 300 Euro für Gesicht, Hals, Dekolleté

2. Body Contouring

Der Körper kann heutzutage nach Maß modelliert werden. Neues Wissen und neue Technologien machen mittlerweile eine schonende Umstrukturierung der Körperformen und damit immer bessere Ergebnisse möglich. Eine reine Fettabsaugung (Anm.: Liposuktion) als alleinstehende Behandlung wird kaum noch durchgeführt. Denn entnommenes Eigenfett wurde von der Medizin als wertvolles "Füllmaterial" erkannt. Wo zu viel Fett da ist, wird es entnommen, wo Volumen fehlt -z. B. im Brust-oder Gesäßbereich -, kann das "Eigenmaterial" anschließend eingebracht werden. Schlaffe Haut wird zusätzlich gestrafft. Ziel ist es, ein harmonisches Gesamtbild zu kreieren. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz - diese fasst man unter dem Begriff Body Contouring oder Körperkonturierung zusammen.

Preis: Gesehen ab 5.000 Euro

3. Morpheus 8

Morpheus8 gilt als die derzeit effektivste Methode zur Hautverjüngung ohne OP. Das Treatment vereint die Radiofrequenzbehandlung und das Needling miteinander. Dabei dringen kleine Nadeln gezielt in die tieferen Hautschichten ein (Anm.: Deep-Needling) und geben dort einen Wärmeimpuls ab. Die dünnen Nadeln des Gerätekopfes können je nach gewünschtem Wirkort in ihrer Länge verstellt werden und sind dadurch individuell auf jede:n Patient:in anpassbar. Die Wirktiefe erstreckt sich dabei von zwei bis zu sechs Millimetern. Dies stimuliert die Bildung von kollagenen und elastischen Fasern sowie die Zellerneuerung und führt so zu einem gestrafften, frischen Hautbild. Anwendungsspektrum, Knie, Po und Oberarme.

Preis: Gesehen ab 1.000 Euro - drei Behandlungen empfohlen.

4. Safer Boob-Job

Die Brustvergrößerung entwickelt sich ständig weiter - sie wird schonender und sicherer. Der spezielle Trichter "Keller Funnel" löst die herkömmliche händische Einbringung von Implantaten ab und bietet mehrere Vorteile. Mithilfe des Trichters wird das Implantat ohne Berührung in die Brust eingesetzt. Das ermöglicht eine präzise Platzierung und die Narbe kann möglichst kleine gehalten werden (3-4 cm). Dadurch, dass das Implantat nicht mit Hautkeimen in Berührung kommt, wird auch das Risiko für eine Infektion und eine spätere Kapselfibrose reduziert. Außerdem schont die Methode das Gewebe, da der Chirurg mit wesentlich weniger Druck arbeiten kann. Das Brustimplantat wird weniger beansprucht. Dies verhindert ein Verformen. Das Risiko einer Ruptur sinkt somit gegen Null, die Wundheilung verläuft schneller und risikoärmer.

Preis: Gesehen ab ca. 6.000 Euro.



Top-Ärzte für Bikini-Treatments

Dr. Sabine Abfolterer, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. 1030 Wien, Fred-Zinnemann-Pl. 4 2500 Baden, Grundauerweg 15 www.dieschoenheitschirurgin.at Doz. Dr. Johannes Matiasek, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie.1010 Wien, Kärntner Ring 14/13 8970 Schladming, Europapl. 585 drmatiasek.at Dr. Shirin Milani, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. 1010 Wien, Schottengasse 7/5 www.medspa.cc Dr. Paul Pointinger, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. 1190 Wien, Sandgasse 38 5020 Salzburg, Reichenhaller Str. 7 www.dr-pointinger.coms Dr. Johann Umschaden, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. 8301 Laßnitzhöhe, Hauptstraße 140 www.umschaden.com

