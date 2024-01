× Der Valentinstag wird nicht nur bei Jennifer Lopez heiß

Den Tag der Liebe feiert J.Lo mit ihrem Schatz Ben Affleck - und der darf sich freuen! Die Künstlerin liefert uns schon jetzt einen Vorgeschmack auf ihren heißen Valentinstags-Look.

Jennifer Lopez nimmt aktuell in der Front Row der Haute Couture Shows in Paris Platz. Doch ihre Vorfreude auf den 14. Februar ist groß. In einem romantischen Look aus der Valentinstagskollektion von Intimissimi erobert sie nicht nur unsere Herzen im Sturm, sondern liefert auch reichlich Styling-Inspiration für den großen Tag der Liebe.

J.Lo verführt in heißen Valentinstags-Dessous

Auf Social Media hüllt sich die Sängerin in ein verführerisches Valentinstags-Ensemble von Intimissimi, bestehend aus dem Balconette-BH Sofia mit Spitze, einem brasilianischen Slip aus Spitze sowie einem luxuriösen Seidenkimono. Die zeitlosen Klassiker in Rot sind vor allem am Tag der Liebe ein absoluter Hit.

Wer sich, inspiriert von Jennifer Lopez, selbst verwöhnen und in Schale werfen möchte, kann dies mit der Intimissimi "Love Yourself“-Kollektion tun, die anlässlich des Valentinstags kreiert wurde und rechtzeitig für den Liebes-Tag ab dem 29. Jänner in allen Intimissimi Stores in Österreich und online unter intimissimi.com erhältlich ist.

Dessous-Trends

Verführerische Wäsche findet man aber nicht nur bei Intimissimi, sondern auch bei Savage X Fenty, Victoria‘s Secret und Co.

Mit ihrer Dessous-Marke Savage X Fenty hat Rihanna mittlerweile ähnlich viel Erfolg wie mit ihrer Musik. Für den Tag der Liebe bringt Riri eine besonders verführerische Kollektion auf den Markt – dieses Jahr in pinken Dessous à la Barbiecore.

Auch das Wäschelabel Victoria’s Secret hat sich dieses Jahr wieder an eine Valentinstags-Kollektion herangetraut. Statt Rot gibt es auch hier viel Pink und verspielte Schnitte im Babydoll-Stil sowie viele Herzchen. In diesen heißen Dessous liegt eindeutig Liebe in der Luft.

© Victoria's Secret ×

Bei dem Dessous-Label Hunkemöller liegen Rot und Pink für den Valentinstag im Trend. Sexy Bodysuits, seidige Sets und heiße Korsagen sorgen für erotische Stunden.

© Hunkemöller ×

Pünktlich zum bevorstehenden Tag der Liebe präsentiert auch Kim Kardashian ihre Dessous-Kollektion für den Valentinstag. Als Kampagnengesicht ihrer Marke Skims lässt Lana Del Rey die Hüllen fallen. In verschiedenen Modellen bringt die Sängerin dabei ihre sexy Kurven zum Vorschein. Zu bestaunen gibt es die schöne Blondine unter anderem in einem rosafarbenen Negligé und einem eleganten schwarzen Satin-Kleid.

Ganz egal, ob in sinnlichem Rot, elegantem Schwarz oder süßem Pink – in diesen Valentinstags-Looks steht der Liebe am 14. Februar garantiert nichts mehr im Weg!