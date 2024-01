× Nicole Kidman: Halbnackt im Wow-Look mit 56

Nicole Kidman zeigte sich bei der New Yorker Premiere ihrer neuen Serie "Expats" in einem gewagten Kleid, das äußerst tief blicken ließ.

Als Hollywood-Star Nicole Kidman am Sonntag die New Yorker Premiere ihrer neuen Serie "Expats" besuchte, sorgte sie für mächtig Blitzlichtgewitter. Trotz des winterlichen Wetters erschien die 56-Jährige in einem rückenfreien schwarzen Kleid mit grünem Innenfutter und einem hohen Beinschlitz am roten Teppich. In ihrem freizügigen Look zeigte sie nicht nur ihren durchtrainierten Rücken, sondern auch die seitlichen Sixpack-Ansätze.

Nicole Kidman halbnackt am Red Carpet

Keine Frage, in ihrem eleganten Look machte Kidman eine atemberaubende Figur. Zu der schwarzen Robe kombinierte die Schauspielerin zarte, längliche Diamantohrringe, ein passendes Diamantarmband, eine Uhr sowie eine weitere Ring-Armband-Kombi. Ihr erdbeerblondes Haar trug sie offen. Beim Make-up entschied sich Kidman für kupferfarbenen Lidschatten und einen passenden Lippenstift.

© Getty Images ×

Zweites Kleid für die Premieren-Party

Für die anschließende Premieren-Party zog sich der Hollywood-Star um und entschied sich für eine bedecktere Variante: ein schwarzes, glitzerndes, langärmeliges und hochgeschlossenes Minikleid mit auffallender Knopfleiste. Mit ihren Co-Stars Sarayu Blue, Ji-Young Yoo und Lulu Wang nippte sie am Champagner und posierte strahlend für weitere Fotos.

© Getty Images ×

Bis zur Ausstrahlung von "Expats" müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Die sechsteilige Serie wird am 26. Januar 2024 auf Amazon Prime Video starten.