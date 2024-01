Haute Couture Woche in Paris: Die aufregendsten Looks der Stars

Vom 22. bis zum 25. Jänner sind wieder jede Menge Stars und Sternchen in Paris, um sich die Haute-Couture-Schauen der großen Luxuslabels anzusehen.

Mit atemberaubenden Schauen der Traditionshäuser Schiaparelli, Dior, Chanel und Co. gab es bisher eine Fülle an Mode-Highlights auf den Laufstegen der französischen Hauptstadt zu sehen. Auch viele bekannte Gesichter wollten sich die Frühjahrs-/Sommer-Kollektionen 2024 nicht entgehen lassen und reisten in die Metropole, wo sie einen ebenso stylischen Auftritt hinlegten.

Aufregende Modemomente bei der Schiaparelli Haute Couture Show 2024

Designer Daniel Roseberry eröffnete die Couture-Woche in Paris. Bei der Schiaparelli Frühjahr/Sommer Show waren Jennifer Lopez, Zendaya und Hunter Schafer zu Gast, die in ihren einzigartigen Looks alle Blicke auf sich zogen. Die neue Kollektion ist ein Tribut an Elsa Schiaparellis Faszination für Astrologie. Von den Sternen inspiriert vereint die Kollektion Handwerkskunst mit avantgardistischen Formen und Technologie-Artefakten.

Zendaya überrascht mit neuer Frisur

Zendaya besucht die Haute-Couture-Show von Schiaparelli. © Getty Images ×

Schauspielerin Zendaya weiß sich cool in Szene zu setzen und begeistert mit Micro-Pony und XL-Schleppe.

J.Lo sorgt mit Alien-Brille für Aufsehen

Auch Jennifer Lopez lässt sich die Haute-Couture-Show von Schiaparelli nicht entgehen. © Getty Images ×

Auch abseits der Leinwand legt Jennifer Lopez einen filmreifen Auftritt hin. In blickdichter Strumpfhose, ausladendem weißen Rosenblätter-Mantel und extravaganter Sonnenbrille sorgt J.Lo für Aufsehen.

Hunter Schäfer im heißen Laufsteg-Look

Hunter Schäfer bei der Haute-Couture-Show von Schiaparelli. © Getty Images ×

Hunter Schäfer lässt tief blicken und setzt für die erste Show der Haute-Couture-Woche in Paris auf Schwarz und Gold. Die Schauspielerin brilliert im engen Off-Shoulder-Kleid mit vergoldeter Blüte um den Hals.

Großer Starauflauf bei der Dior Haute Couture Show 2024

Dior ist das zweite Label, das seine Haute-Couture-Kollektion in Paris vorgestellt hat. Und auch zu dieser Show kamen die Stars in Scharen. Die Haute-Couture-Show von Dior ließen sich Rihanna, Anya Taylor Joy, Natalie Portman & Co. nicht entgehen.

Rihanna zieht alle Blicke auf sich

Rihanna bei der Haute-Couture-Show von Dior. © Getty Images ×

Rihanna beweist erneut Stilbewusstsein und vereint mit ihrem Look Sportlichkeit und Eleganz, wie nur sie es kann. Dazu kombiniert die Sängerin einen schwarzen Puffer-Coat mit Schirmmütze und Diamanten Collier. Die Dior Tasche rundet ihren Look für die dazugehörige Haute-Couture-Show ab.

Anya Taylor-Joy besucht Dior-Show

Anya Taylor-Joy bei der Dior Haute-Couture-Show in Paris. © Getty Images ×

Haute Couture trifft Boho-Style: Anya Taylor-Joy bezaubert in roter Spitze und Boots.

Natalie Portman als coole Front-Row-Fashionista

Natalie Portman besucht die Dior Haute Couture Show in Paris. © Getty Images ×

Mit natürlich gewelltem Haar begeistert Natalie Portman im Mini-Kleid und Blazer.