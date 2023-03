Café Puls und Ninja Warrior Austria Moderatorin Dori Bauer testet im FREEPORT Fashion & Designer Outlet-Center bei Kleinhaugsdorf die aktuellen Frühjahrs- und Sportmodetrends.

Die Temperaturen klettern nach oben und auch die ersten Frühlingsboten strecken sich der Sonne entgegen. Der perfekte Moment, um dem inneren Drang nach sportlichen Outdoor-Aktivitäten nachzugeben: ob Laufen, Radfahren, Freeletics oder einfach ausgiebige Spaziergänge. Um dabei eine gute Figur zu machen, lohnt es sich, frischen Wind in die Garderobe zu bringen.

Umso besser, wenn man dazu noch sparen kann. Das FREEPORT Fashion & Designer Outlet bei Kleinhaugsdorf liegt nur rund 40 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt und lockt mit knackigen Frühlings-Rabatten in Höhe von bis zu 80 Prozent auf den regulären Einkaufspreis. Zur Auswahl stehen 75 internationale Shops sowie eine Gastronomieszene, die mit Qualität und Gastlichkeit punktet. Und das Beste daran: Sogar sonn- und feiertags sorgt FREEPORT für ein unvergessliches Shoppingvergnügen.

Flotte Sohle im FREEPORT Designer-Outlet-Center

Besonders groß ist die Auswahl für Sportbegeisterte – allen voran die Designer-Outlet-Stores von Adidas, Puma, Under Armour sowie Nike, dem Flaggschiff des Hauses. Der Nike Clearance Store ist einer von nur zwei in ganz Europa. Es handelt es sich hierbei um ein Outlet vom Outlet. Die zahlreichen Premium-Shops haben für jede In- und Outdoor Aktivität das richtige Outfit und Equipment parat und machen FREEPORT zum Sportmode-Hotspot im Outlet-Bereich. Von dem Angebot begeistert war auch Dori Bauer, Café Puls Moderatorin, die immer wieder auf der Suche nach raffinierten Designs ist: „Wenn dann noch die Funktionalität passt, macht der Sport gleich doppelt so viel Spaß“, betont Bauer und ergänzt: „Am liebsten gehe ich ins Spinning, dabei bekomme ich den Kopf frei. Manchmal singe ich bei den Liedern im Kurs richtig laut mit – zum Leid der anderen. Außerdem gehe ich mittlerweile zum Ausgleich gerne Laufen.“ Gesagt, getan: Bei einer Runde durch das Outlet-Center wurden unter der einprägsamen FREEPORT Indoor-Wolkendecke das neue Laufoutfit sowie passendes Schuhwerk getestet.

In den Farbtopf gefallen

Um sportlich fit zu bleiben, investiert Bauer rund 5 Stunden pro Woche. „Für Ninja Warrior Austria reicht es aber noch lange nicht. Ich würde bei dem Parcours schleunigst untergehen. Man unterschätzt beim Zuschauen oft die Distanzen der jeweiligen Hindernisse, im Fernsehen sieht das alles ja viel kleiner aus. Ich habe großen Respekt vor allen Athleten und Athletinnen, die sich dieser Herausforderung stellen. Mit dem Mikro fühle ich mich doch um einiges sicherer“, scherzt die sympathische Moderatorin. Farbentechnisch sieht es diesen Frühling laut Bauer kunterbunt aus: „Nachdem ich privat gerne weiße T-Shirts und lockere Jeans mit Sneaker trage, ist es im TV-Studio sowie beim Sport für mich umso aufregender, wenn ich in den Farbtopf fallen kann. Außerdem hat mir vor Jahren eine Yogalehrerin gesagt, dass es sogar auf der Matte gut für die Psyche ist, wenn man sich mit fröhlichen Farben umgibt. Von da an habe ich aufgehört, nur noch schwarze Sportkleidung zu kaufen.“

Starke Rabatte und längeres Einkaufsvergnügen

Unbedingt im Shopping-Kalender vormerken sollte man sich das FREEPORT „Special-Weekend-Sale“ am 18. und 19. März 2023. Immer eine Reise wert ins Shopping-Paradies ist auch die Osterzeit. Der „Oster-Event-Sale“ sorgt von Karfreitag (07.04.) bis Ostermontag (10.04.) für zusätzliche Rabatte. Tipp für die Familie: Die angrenzenden Ausflugsziele „Terra Technica“ sowie die Kinderwelt Merlin haben bereits geöffnet. Immer noch nicht genug? Das nächste FREEPORT Late Night Shopping Event findet am 18. Mai statt und sorgt für ein verlängertes Einkaufsvergnügen.

Zusatzinformation: Das FREEPORT Fashion und Designer Outlet-Center verlängert ab 1. April die täglichen Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr.

