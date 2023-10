Darum sollten Sie Ihren Partner zum Hintergrundbild machen

Wir machen ununterbrochen Fotos von unseren Liebsten. Laut neuester Studie sollten wir uns diese öfter ansehen - am besten als Bildschirmhintergrund. Warum, verraten wir hier.

Sie haben unzählige Fotos von oder mit Ihren Liebsten? Wenn sie im digitalen Fotoalbum verstauben, sollten Sie anfangen, öfter durch Ihre Fotos zu scrollen. Denn laut einer neuen Studie hilft das dabei, nicht nur glücklich zu bleiben, sondern auch die Verliebtheit aufrechtzuerhalten.

Für immer verliebt dank Hintergrundbild

Die kürzlich im Fachmagazin "Journal of Psychophysiology" veröffentlichte Studie zeigt, dass das einfache Betrachten von Bildern des Partners oder der Partnerin in Langzeitbeziehungen die Verliebtheit steigern kann. Ebenso kann sich dadurch die Bindung und Zufriedenheit in der Ehe oder der Beziehung erhöhen. Die Ergebnisse zeigen, dass visuelle Reize eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer glücklichen Beziehung spielen können.

Wenn das Liebesgefühl abnimmt

Fühlt man die Bindung schwinden, kann es laut der Studie helfen, ein Bild des Menschen, den man liebt, zu betrachten. Das Bild sollte eines sein, das Sie mit positiven Emotionen verbinden. Ein Bild des Lieblingsmenschen als Bildschirmhintergrund auf dem Smartphone ist daher ein einfacher Trick ohne viel Aufwand, um die Beziehung unterbewusst zu verbessern.

Studienautorin Professorin Sandra Langeslag erklärt gegenüber "Huffpost": "Wir wissen, dass Liebesgefühle in Langzeitbeziehungen typischerweise mit der Zeit abnehmen und das somit ein häufiger Grund für Trennungen ist." Wenn man das verhindern will, helfen einfache Dinge, wie eben das Anschauen von Bildern. Dabei solle man sich zudem positive Momente mit dem Partner oder der Partnerin in Erinnerung rufen.

Erfolgsrezept für Fernbeziehungen

Der Beziehungs-Hack hilft übrigens auch bei Fernbeziehungen. Die Professorin erklärt dazu: "Menschen denken manchmal, dass man seine Gefühle nicht kontrollieren kann, wenn es um Liebe geht. Aber diese Studie zeigt, dass das Betrachten von Bildern des Partners oder der Partnerin die Zuneigung zu ihm oder ihr und die Zufriedenheit mit der Beziehung erhöht."

Hilft auch bei Liebeskummer

Wer nicht in einer Beziehung lebt oder wem das Herz gebrochen wurde, kann von dem Ergebnis der Studie ebenfalls Nutzen ziehen. Denn frühere Erkenntnisse der Forscherin zeigten bereits, dass negatives Denken über einen Partner oder Ex-Partner beim Betrachten von Fotos die Liebesgefühle verringert. Das wiederum kann bei der Bewältigung von Liebeskummer helfen.