''Sommer-Penis'': Das steckt hinter dem Sex-Mythos

Bei heißen Temperaturen schwellen oft Hände und Beine an, aber auch der Genitalbereich kann sich vergrößern. Warum sich die Größe des Glieds bei hohen Temperaturen verändert und was das Phänomen für unser Sexleben im Sommer bedeutet...

Die heißeste Zeit des Jahres beschert uns oft unschöne Dinge wie Schweiß am gesamten Körper und den Anblick von unpedikürten Männerfüßen in Sandalen (Igitt!). Dennoch, sollten wir bei steigenden Temperaturen im Sommer möglichst viel Zeit nackt verbringen - natürlich nur zu Recherche-Zwecken! Denn ein legendärer Mythos besagt, dass der Penis bei Wärme größer wird. "Sommerpenis" nennt sich das Phänomen.

Was ist ein Sommerpenis?

Man spricht vom "Sommerpenis", wenn das Glied bei hohen Temperaturen plötzlich größer erscheint. Ist der Sommerpenis nun kompletter Unsinn oder können wir uns tatsächlich auf ein paar Millimeter mehr freuen? Das Phänomen ist tatsächlich kein Gerücht, sondern ist sogar wissenschaftlich bewiesen! In die Länge wächst der Penis bei Hitze allerdings nicht, sondern schwillt lediglich an. So wie Beine, Hände und Füße bei hohen Temperaturen anschwellen, kann sich auch die Penisgröße manchmal verändern.

Darum wirkt der Penis im Sommer größer

Die Erklärung hinter dem Phänomen ist völlig logisch. Schuld daran sind nämlich die Blutgefäße, die sich bei hohen Temperaturen erweitern. Da sich auch im Genitalbereich einige davon befinden, ist es demnach nur normal, dass auch das Glied im Sommer größer wirkt. Umgekehrt kann es auch sein, dass der Penis kleiner wird, wenn man etwa ins kalte Wasser springt. Die Blutgefäße ziehen sich bei kühlen Temperaturen zusammen.

Schwellung des Penis nur kurzweilige Veränderung

Für das Liebesspiel haben wir allerdings schlechte Nachrichten: Die Schwellung ist nämlich nur im nicht erigierten Zustand zu bemerken. Wird der Penis steif, hat er sowohl im Sommer als auch im Winter die exakt gleiche Größe. Beim Geschlechtsverkehr merken Menschen mit Penis und ihre Partner also keinen Unterschied...