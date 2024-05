× Mehr Selbstliebe: Die größten Solo-Sex-Trends enthüllt

Das Thema Masturbation ist für viele Frauen noch immer schambehaftet. Doch damit ist jetzt Schluss! Zum Masturbation May hat die Erotik-Streamingplattform „femtasy“ jetzt die größten Solo-Sex-Trends der Frauen enthüllt.

Es ist völlig normal alleine zu joggen oder alleine zu lesen. Doch wenn es darum geht, alleine Sex zu haben, wird von manchen immer noch die Nase gerümpft. Dabei ist Selbstliebe so gesund. Masturbieren hat nämlich viele positive Effekte auf den Körper und auf die Stimmung. So soll Selbstbefriedigung Stress reduzieren, für besseren Schlaf sorgen und krampflösend wirken. Neben diesen gesundheitlichen Vorteilen lernt man auch den eigenen Körper besser kennen und kann dem/der Partner:in genau sagen, was einem gefällt. Grund genug also selbst Hand anzulegen! Wann, wie lang und womit Frauen am liebsten masturbieren, hat die Erotik-Plattform „femtasy“ jetzt anhand von Daten von über 1 Million Userinnen ausgewertet.

Die größten Solo-Sex-Trends

© Getty Images ×

Der beliebteste Tag ist der Sonntag

Laut der Analyse masturbieren Frauen sonntags am meisten. Die Anspannung der Woche fällt und der Terminkalender ist häufig nicht so voll. Hier finden viele Userinnen einen Moment für sich. Zwischen 19 – 0 Uhr legt übrigens die Mehrheit der Frauen Hand an. Für sie gehört Selbstbefriedigung zur Abendroutine.

Ein Quickie statt ewiger Streicheleinheiten

Beim Masturbieren lassen sich die meisten Frauen nicht viel Zeit und kommen schnell zur Sache. Im Schnitt dauert eine Session etwa 5,5 Minuten. Denn wer hat schon Zeit für stundenlange Streicheleinheiten? Auch für Frauen bedeutet Selbstbefriedigung einfach mal Druck abzulassen.

Masturbations-Pause im Home-Office

Musturbieren nach der Mittagspause wird zum neuen Trend, denn gegen 14 Uhr verzeichnet „femtasy“ einen Peak an aktiven Nutzerzahlen. Dieses Phänomen hat sich speziell seit der Pandemie entwickelt und wurde mittlerweile zur zweitstärksten Zeit des Tages. Etwas Me-time bevor die Meetings weitergehen, so kommen viele Nutzerinnen durch den Tag.

Gangbang, Facesitting und Co.: Die Lieblings-Fantasien der Frauen

Kerzenschein und romantische Musik? Für die meisten Frauen ein Abturner. Eines ist klar: prüde war gestern. Das meistgehörte Audio heißt „Hotel Gangbang“ und hält, was der Name verspricht. Auch Facesitting und Bukkake sind ganz oben mit dabei. Bei den erotischen Hörbüchern ist auch Dirty Talk sehr beliebt. Noch konkreter: 74 Prozent bevorzugen englische Audios, mit einer klaren Vorliebe für britische Akzente. Ein weiterer Trend, der sich seit 2024 abzeichnet, ist Male-Male Content. Viele Frauen wollen auch Männer stöhnen hören und lassen deshalb gerne das weibliche Pendant ganz weg.