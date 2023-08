Die gesundheitlichen Vorteile von Selbstbefriedigung

Selbstliebe macht einfach Spaß - Argumente dafür braucht man nicht unbedingt. Doch die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile bringen bestimmt noch mehr Vergnügen!

Die Zeiten, in denen sich Frauen für die Selbstbefriedigung schämen mussten, sind glücklicherweise vorbei. Während Männer bereits länger dazu stehen, regelmäßig Hand anzulegen, sprechen nun auch immer mehr Frauen offen über ihre intime Beziehung zu sich selbst. Die Auswahl an sinnlichen Accessoires, die das Erlebnis noch intensiver gestalten, wächst stetig. Eine Investition in die Gesundheit, könnte man meinen...

Körperliche und mentale Gründe, die für das Masturbieren sprechen

Beckenbodentraining

Der Beckenboden, eine wesentliche Muskelgruppe im Körper einer Frau, trägt eine immense Bedeutung. Mit der Zeit neigen die Beckenbodenmuskeln dazu, schwächer zu werden - bedingt durch die ständige Belastung durch innere Organe, Schwangerschaften und mehr. Dieses Nachlassen kann im Laufe der Zeit zu Gebärmutterproblemen, Harn- und Stuhlinkontinenz führen. Auch die Fähigkeit der Vagina zur Kontraktion und Anspannung kann darunter leiden.

Gezieltes Training kann den Beckenboden wieder stärken. Beim Masturbieren geschieht das automatisch durch die Muskelkontraktionen. Eine besonders effektive Wirkung hat die Verwendung von Liebeskugeln.

Stärkung des Immunsystems

Es gibt selten einen so erholsamen Schlaf wie nach einem Orgasmus. Tief und erholsam schlafen ist bekanntermaßen ein großer Vorteil für das Immunsystem. Regelmäßige Selbstliebe stärkt somit die Abwehrkräfte.

Zusätzlich dazu setzt das Gehirn beim Masturbieren Endorphine frei, Glückshormone, welche die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol senken. Sowohl alleine als auch zu zweit kann Sex somit psychischen Belastungen wie Depressionen und Burnout vorbeugen.

Weniger Regelschmerzen

Selbstbefriedigung fördert die Durchblutung im Intimbereich, was krampflösend wirkt. Besonders für Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden ist das eine erfreuliche Nachricht. Die "Menstrubation"-Studie, durchgeführt in Zusammenarbeit zwischen dem Sextoy-Hersteller Womanizer und dem Unternehmen für Periodenprodukte Lunette, liefert wissenschaftliche Beweise dafür, dass Masturbieren Schmerzen und Unannehmlichkeiten während der Menstruation lindern kann.

Stärkung des Selbstbewusstseins

Neben den körperlichen Vorteilen erweist Selbstbefriedigung einen weiteren wichtigen Dienst: die Stärkung des Selbstbewusstseins. Sich regelmäßig selbst Zeit zu schenken und sich zu verwöhnen stärkt automatisch das Selbstbewusstsein.

Also, worauf warten Sie noch?