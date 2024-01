× Laut Umfrage: Das sind die peinlichsten Sexpannen

Sexpannen passieren allen - und trotzdem können sie unfassbar unangenehm sein. Eine Umfrage deckt jetzt die häufigsten Peinlichkeiten zwischen den Laken auf.

Sie sind gerade mitten drin – und dann passiert es: Oops! Ihrem Körper entwischt ein Geräusch und im schlimmsten Fall auch noch ein Geruch, das Gesicht läuft rot an und am liebsten würden Sie im Erdboden versinken! Schon mal erlebt? Da sind Sie nicht allein. Das Erotik-Vergleichsportal sexportale-vergleich.de ist den häufigsten Sexpannen nachgegangen. Für die Männer war das Umfrageergebnis besonders unangenehm. Sie sollten 2024 an ihrem Durchhaltevermögen arbeiten...

Für die Umfrage wurden 1002 Deutsche (499 Männer und 503 Frauen) zwischen 18 und 65 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 41,5 Jahren befragt, welche Peinlichkeit sie beim Geschlechtsverkehr schon erlebt haben.

© Getty Images ×

Die häufigsten Sexpannen

Männer kommen zu früh

Die am weitesten verbreitete Sexpanne für Männer und Frauen war das zu frühe Kommen, allerdings mit einem deutlichen Unterschied der Geschlechter. Knapp ein Viertel der befragten Männer (23,3 %) berichtet davon, im Gegensatz zu nur 7,8 % der Frauen. Danach folgt das Erleiden eines Krampfes während des Geschlechtsverkehr (19,5 %), sich den Kopf zu stoßen (15,8 %), sowie Erektionsprobleme beim Mann (15,3 %).

Interessant dabei: Junge Männer klagen häufiger über Krämpfe als Frauen, während junge Frauen (25-34 Jahre) sich eher schon mal den Kopf gestoßen haben.

Frauen furzen häufiger

Das Bedürfnis zu furzen wurde von 12,7 % der Befragten erwähnt (vor allem von Frauen), während 11,8 % angaben, schon mal durch Freunde, Familie oder Fremde gestört worden zu sein. Außerdem sind rund 11 % beim Sex schon mal aus dem Bett gefallen.

Desto älter, desto vergesslicher

Weit abgeschlagen in den Sexpannen: das Kondom falsch benutzen (6,8 %) und einen falschen Namen rufen (4,3 %). Dies passiert vor allem älteren Männern und Frauen in der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen häufiger - möglicherweise ein erstes Zeichen für Demenz?