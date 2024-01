Darum trennen sich so viele Paare im Jänner

Viele Beziehungen gehen in den ersten Jännerwochen in die Brüche. Die Feiertage sind dabei eine große Gefahrenzeit für Paare. Woran das liegt, klären wir hier.

Die Feiertage sind für viele Paare die letzten gemeinsamen Tage. Denn egal wie toll diese Jahreszeit ist, verbindet man mit ihr vor allem eins: sehr viel Stress. Alles muss geplant und vorbereitet werden, der Geschenkemarathon ist oftmals sehr anstrengend und die Arbeitsbelastung im Job ist kurz vor Weihnachten sehr hoch. Das entlädt sich dann leicht im Streit. Um sich von den negativen Seiten ablenken, konzentrieren sich stattdessen viele auf das Schöne und warten mit der Trennung bis ins neue Jahr.

Die Feiertage als Stressfaktor

Die Jahreszeit rund um Weihnachten und Silvester übt bei vielen Paaren einen enormen Druck aus. Während der Feiertage werden wir eher mit verschiedenen Familiendynamiken und kulturellen Erwartungen konfrontiert als zu allen anderen Jahreszeiten. Zusätzlich kann auch der Stress, den Familientreffen auslösen, für Unsicherheit in der eigenen Beziehung führen. Ist man erst frisch zusammen, stellt sich die Frage, ob man den neuen Partner überhaupt der Familie vorstellen will oder man erkennt, dass man völlig verschiedene Vorstellungen von den Feiertagen hat.

Nach den Feiertagen kriselt es bei Paaren häufig.

Bedürfnis nach einem Neuanfang

Viele Paaren ziehen die Weihnachtszeit noch durch, obwohl sie der Meinung sind, dass die Beziehung schon längst am Ende ist, weil man an diesen Tagen nicht gerne allein ist. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr geben Zeit zum Nachdenken und es entsteht oft ein Gefühl von Neuanfang. Es ist eine Zeit der Vorsätze und klaren Schnitte. Und dies gilt sowohl für unzufriedene Paare, die dann eher zur Trennung neigen, als auch für Singles, erklärt Psychologin Felicitas Heyne. Partnerbörsen im Internet beispielsweise machen nie so gute Geschäfte mit Neuregistrierungen wie im Jänner.

Es ist jedoch nie gut eine Trennung vor sich hinzuschieben und nicht offen und ehrlich über die eigenen Gefühle zu reden. Eine Trennung wird schließlich nicht einfacher oder angenehmer, wenn man damit bis zu einer bestimmten Jahreszeit wartet.