In diesen Ländern herrscht die größte Sex-Flaute

Frankreich mag zwar als das Land der Liebe gelten, doch laut einer aktuellen Studie ist das Sexleben der Franzosen alles andere als leidenschaftlich. Franzosen haben immer weniger Sex. Wir verraten in welchen Ländern sonst noch eine Sex-Flaute herrscht.

Im Land der Liebe verzeichnet sich ein Negativtrend. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Instituts Ifop hervor. Immer weniger Menschen in Frankreich haben Sex - besonders bei jungen Franzosen hat das Liebesleben einen Tiefpunkt erreicht. Doch in welchen Ländern herrscht sonst noch Funkstille im Bett?

Franzosen haben fast keinen Sex

Der Anteil der Erwachsenen, die in den letzten zwölf Monaten angaben, keinen Sex gehabt zu haben, stieg zwischen 2006 und 2023 von neun auf 24 Prozent an. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen stieg dieser Anteil sogar von fünf auf 28 Prozent. Allerdings hatten 94 Prozent der 25- bis 34-Jährigen im letzten Jahr mindestens einmal Sex.

Während im Jahr 2009 noch 58 Prozent der Männer und Frauen angaben, mindestens einmal pro Woche Sex zu haben, sank dieser Anteil 2023 auf nur noch 43 Prozent. Viele Menschen sind mit der Flaute im Bett unzufrieden, wobei 55 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen angaben, zu selten Intimität zu erleben. Die Zahl der unzufriedenen Frauen hat sich seit 1996 nahezu verdoppelt, 21 Prozent wünschen sich öfter Zweisamkeit.

In diesen Ländern haben Menschen am wenigsten Sex

Auch in Japan herrscht eine Sex-Flaute, mit durchschnittlich nur 0,9 Mal pro Woche. Danach verzeichnen die Länder Hongkong (1,5 Mal pro Woche), Nigeria, die USA und Singapur (alle im Durchschnitt 1,6 Mal pro Woche) die wenigste sexuelle Aktivität.

Wir Österreicher können im Vergleich jedenfalls ganz zufrieden mit unserem Ergebnis sein. Im Durchschnitt haben Österreicher immerhin 2,2 mal pro Woche Sex - genauso wie unsere deutschen Nachbarn. Am meisten Sex haben übrigens die Griechen: 3,2 mal die Woche geht es in den griechischen Betten heiß her!