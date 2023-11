× Die besten neuen Sex-Toys für ultimative Vergnügen

Ihr Guide für die beste Auswahl an Sex-Toy-Neuheiten.

Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein kleines Gerät das Schlafzimmer in einen Ort der unbegrenzten Freude verwandeln kann? In den letzten Jahren hat sich die Welt der intimen Vergnügen revolutioniert, und Sexspielzeug für Frauen steht im Rampenlicht dieser Veränderung. Nicht nur, bereichern sie das Solo-Spiel - sie sind auch wunderbare Ergänzungen für das Liebesspiel mit dem:der Partner:in. Von der zarten Berührung bis zur intensiven Pulsation lässt sich alles erleben. Moderne Sextoys bieten eine Bandbreite an Empfindungen, die so vielseitig sind wie die Frauen, die sie benutzen.

Welche Arten von Sexspielzeugen gibt es?

Es gibt viele verschiedene Arten von Sexspielzeugen, darunter:

Dildos

Vibratoren

Analplugs

Liebeskugeln

Masturbatoren

Bondage-Ausrüstungen

Jedes dieser Spielzeuge bietet seine eigenen Vorzüge und ist auf unterschiedliche Arten der Stimulation und individuelle Vorlieben abgestimmt.

Wie benutzt man Sexspielzeuge?

Sexspielzeuge werden unterschiedlich benutzt, je nach Typ und Funktion. Wichtig ist, auf die Signale des Körpers zu hören und sich Zeit zu nehmen, um das Spielzeug und seine verschiedenen Einstellungen kennenzulernen. Ein gutes Gleitmittel kann das Erlebnis verbessern, und die Benutzung sollte in jedem Fall immer mit Sorgfalt und nach Anleitung erfolgen.

Entdecken Sie die besten neuen Sex-Toys für Frauen

Das Jahr 2023 ist ein Zeuge für die neuesten Innovationen im Bereich des Sexspielzeugs, die nicht nur auf Vergnügen, sondern auch auf Gesundheit und Wohlbefinden abzielen. Frauen haben mehr Möglichkeiten denn je, und die Entscheidung kann überwältigend sein. Wie wählt man das perfekte Toy aus der Flut von Optionen aus? Es geht nicht nur um das stärkste Zittern oder den leisesten Motor - es geht darum, ein Spielzeug zu finden, das mit dem Körper und den Wünschen harmoniert. Wir werfen einen Blick auf die besten Sextoys für verschiedene Frauen.

Das beste Sexspielzeug für Single-Frauen

WOMANIZER DUO 2 - Dual-Stimulator für Klitoris und G-Punkt - Jetzt kaufen



© Womanizer

Für Single Frauen, die das Rundum-sorglos-Paket für ihr Vergnügen suchen, ist der WOMANIZER DUO 2 der Rolls-Royce unter den Sexspielzeugen. Ein Dual-Stimulator, der gleich zwei Hotspots gleichzeitig bedient - das ist pures Gold für jede Solo-Session.

Schnell-Check:

Art: Dual-Stimulator für Klitoris und G-Punkt

Preis: 209 € - eine Investition in dein Glück

Highlights:

Pleasure Air Tech: Sanfte Luftwellen für die Klitoris, ganz ohne Berührung.

Smart Silence: Smarte Technologie, die auf deine Berührung reagiert.

Wasserdicht: Für Abenteuer unter der Dusche.

Personalisierbar: 14 Intensitätsstufen plus 10 Vibrationsmuster.

Extra Aufsatz: Für eine perfekte Passform und individuellen Genuss.

Vorteile:

Doppeltes Vergnügen: Interne und externe Hochgefühle – synchron.

Afterglow: Nach dem Höhepunkt sanft ausklingen lassen.

Maßgeschneidert: Zwei Motoren, unendliche Möglichkeiten.

Langspielzeit: Bis zu 120 Minuten pure Ekstase.

Nachteile:

Preisniveau: Ein kleines Vermögen, das sich aber lohnt.

Optionenvielfalt: Anfangs vielleicht ein bisschen viel des Guten für Neulinge.

Der WOMANIZER DUO 2 verspricht Single Frauen eine Welt voller intensiver Momente und ist eine Hommage an die Selbstliebe. Mit seinem luxuriösen Design und seiner innovativen Technologie lädt er ein, die eigenen Bedürfnisse voll und ganz auszukosten. Ein Spielzeug, das beweist: Solo kann genauso erfüllend sein wie zu zweit.

Das beste Sexspielzeug für Paare

Satisfyer Double Plus Vibrator – Jetzt Kaufen

© Notino

Der Satisfyer Double Plus Vibrator ist das ultimative Spielzeug für Paare, die gemeinsam neue Höhen der Lust erklimmen möchten. Mit seiner speziellen U-Form verspricht dieses Toy eine gleichzeitige Stimulation der intimsten Zonen beider Partner.

Schnell-Check:

Art: Paarvibrator für eine geteilte Ekstase

Preis: 58,30 € - gemeinsames Vergnügen, das sich bezahlt macht

Highlights:

Doppelt gut: U-förmiges Design für innere und äußere Berührungspunkte.

Samtiges Silikon: Sanft zur Haut, hart im Nehmen.

Fernbedienung: Spielspaß aus der Distanz – bis zu 15 Meter weit.

Wasserdichte Wonne: Perfekt für nasse Spielereien.

Vielfältige Vibrationen: 10 Programme, von sanft bis wild.

Vorteile:

Synergie-Effekt: Verstärkt das gemeinsame Liebesspiel.

Vielseitig: Für Vergnügen unter Wasser und an Land.

Kontrolle behalten: Machtvolle Momente auf Knopfdruck.

Ausdauernd: Lange Laufzeit für ausgiebige Sessions.

Stilvoll: Modernes Design mit edlen Akzenten.

Nachteile:

Dimensionierung: Für manche könnte größer besser sein.

Laufzeit: Bei intensiver Nutzung schnell verbraucht.

Der Satisfyer Double Plus ist eine Bereicherung für jedes Paar, das gemeinsame Intimität und gegenseitige Befriedigung sucht. Ob als Vorspiel oder während des Liebesakts, dieser Vibrator fügt dem Zusammensein eine spannende Ebene hinzu und öffnet die Tür für ein tiefes, geteiltes Vergnügen.

Das beste Sexspielzeug für ältere Frauen

Vice Doppelvibrator – Jetzt Kaufen

© Amorelie

Der Vice Doppelvibrator ist ein Fest für die Sinne - perfekt für reife Frauen, die wissen, dass das Alter nur eine Zahl ist. Mit seinem dreifachen Verwöhnprogramm und einer Palette an Rotations- und Vibrationsmodi, zaubert er ein Abenteuer nach dem anderen.

Schnell-Check:

Art: Raffinierter Doppelvibrator

Preis: Momentan 59,99 € statt 89,99 € - Qualität zum Schnäppchenpreis!

Highlights:

Multitasking: Gleichzeitige Stimulation von Klitoris und Anus? Ja, bitte!

Modi-Wunder: 12 Rotations- und 13 Vibrationsmodi - da ist für jede Stimmung etwas dabei.

Triple-Motor-Power: Drei Motoren, die es in sich haben.

Material: Beste Qualität für sicheres Vergnügen.

Vorteile:

Sinnlich vielseitig: Rotation trifft Vibration - für ein Rundum-sorglos-Paket.

Personalisierbares Prickeln: Vom sanften Kitzeln bis zum kräftigen Pulsieren.

Einfach aufladbar: Buntes USB-Kabel inklusive.

Hautfreundlich: Kuschelweiches Silikon für ein natürliches Gefühl.

Nachteile:

Optionen über Optionen: Vielleicht ein wenig Einarbeitungszeit nötig.

Größe zählt: Könnte für manche eine Spur zu mächtig sein.

Für alle lebensfrohen Frauen, die den goldenen Jahren mit einem Lächeln begegnen: Der Vice Doppelvibrator bringt Farbe ins Spiel und lässt dich die Freuden der Technologie in vollen Zügen genießen!

Das beste Sexspielzeug für schüchterne Frauen

WOMANIZER Wave – Jetzt Kaufen

© Womanizer

Für die zurückhaltenden Seelen ist der WOMANIZER Wave der Schlüssel zu unaufdringlichem Genuss. Dieses schlaue kleine Wunder kombiniert Duscherlebnis mit Klitoriszauber, alles in einem stilvollen Duschkopf versteckt.

Schnell-Check:

Art: Multifunktionales Vergnügen - Duschkopf trifft auf Klitoris-Stimulator.

Preis: 129 €, Investition in unauffällige Lustmomente.

Highlights:

2-in-1 Genie: Verwandelt Wasserstrahlen in zarte Liebkosungen.

Design: Schlicht und ergonomisch, ideal für Einhandbedienung.

Tech-Bonus: Wasser sparen und gleichzeitig Wellen der Freude genießen.

Vorteile:

Diskretion pur: Perfekt für die schüchternen Genießerinnen unter uns.

Einfachheit: Kein Werkzeug nötig, einfach den alten Duschkopf austauschen.

Wahlweise Wonne: Drei Strahlarten für abwechslungsreichen Spaß.

Kinderleichte Kontrolle: Modi und Intensität nach Lust und Laune wechseln.

Nachteile:

Preisfrage: Ein kleines Luxusgut.

Fokus: Spezialisiert auf klitorale Freuden - für manche vielleicht zu spezifisch.

Der WOMANIZER Wave ist wie ein leises Versprechen an alle schüchternen Frauen, die in der Stille ihres Badezimmers das süße Geheimnis der Selbstliebe erkunden möchten. Mit sanften Wellen und diskreter Stimulation ermöglicht dieser 2-in-1 Duschkopf intime Momente ohne die Befangenheit eines herkömmlichen Sextoys.

Das beste Oral-Sexspielzeug für Frauen

Pasante Taste Chocolate Medizinprodukte – Jetzt Kaufen

© Notino

Für Frauen, die Oralsex mit einer Prise süßer Sicherheit veredeln wollen, sind die Pasante Taste Chocolate Kondome ein echter Gaumenschmaus. Mit ihrem schokoladigen Geschmack verwandeln sie jedes intime Spiel in ein Genuss-Erlebnis, ohne dabei auf Schutz zu verzichten.

Schnell-Check:

Art: Aromatisierte Kondome für genussvollen Oralverkehr

Preis: 28,60 € für 144 Stück - das macht gerade mal schlappe 20 Cent pro Stück.

Highlights:

Aroma-Kick: Schoko-Flavour, der für eine geschmackvolle Abwechslung sorgt.

Vegan Power: Ganz ohne tierische Produkte - gut fürs Gewissen.

Perfekte Passform: Rutscht nicht, passt sich an, bleibt, wo es soll.

Farbenfroh: Bringt Leben ins Liebesspiel mit außergewöhnlichen Farben.

Smooth Operator: Glatt und angenehm für beide Partner.

Vorteile:

Süßes Plus: Mehr Spaß und Genuss beim Oralsex.

Ethisch top: Ideal für alle, die Wert auf Veganismus legen.

Sicher & Komfortabel: Schutz und Bequemlichkeit in Einem.

Bulk-Benefits: Eine Großpackung, die den Geldbeutel schont.

Nachteile:

Geschmackssache: Schoko ist nicht für jeden das Nonplusultra.

Einsatzgebiet: Konzentriert sich auf Oralverkehr - für mehr braucht's andere Modelle.

Pasante Taste Chocolate Kondome sind der süße Geheimtipp für Frauen und Paare, die beim Oralsex keine Kompromisse eingehen wollen - weder in Sachen Genuss noch bei der Sicherheit. Ein verantwortungsvolles Vergnügen, das in keinem Nachtkästchen fehlen sollte!

Das beste Anal-Sexspielzeug für Frauen

Fly Analplug - Blau von AMORELIE Joy – Jetzt Kaufen

© Amorelie

Für alle Frauen, die das Tor zur analen Lust aufstoßen wollen, ist der Fly Analplug von AMORELIE Joy der Schlüssel. Mit seiner benutzerfreundlichen Gestaltung ist er der ideale Begleiter für die ersten Schritte in eine neue Welt des Vergnügens.

Schnell-Check:

Art: Analplug für sanfte Erkundungen

Preis: Mit einem fairen Preis und soliden Rückgaberecht ein risikofreier Start.

Highlights:

Einsteigerfreundlich: Weiche Kurven und eine runde Spitze für eine sanfte Einführung.

Spielerei erlaubt: Drei Vibrationsmodi für variierende Sensationen.

Sicherheit geht vor: Ausgestattet mit einer Reisesperre gegen ungewollte Überraschungen.

Vorteile:

Anfänger-Plus: Perfekt geformt, um Neulinge willkommen zu heißen.

Komfort-Kontrolle: Der Griff gibt Sicherheit und Kontrolle.

Splash-Proof: Einfach zu reinigen und duschenkompatibel.

Schnell einsatzbereit: Kurze Ladezeit für ausgiebigen Genuss.

Material: Hautfreundliches Silikon für sorgenfreie Intimität.

Nachteile:

Größenfrage: Für Fortgeschrittene könnte er eine Spur zu zart sein.

Sanfte Vibration: Die Intensität mag nicht für jede das Nonplusultra sein.

Lade-Logistik: Die Bullet zu entfernen, könnte manchmal umständlich sein.

Der Fly Analplug - Blau ist eine Ode an die sorgsame Erkundung und das behutsame Hineintasten in neue Erfahrungsbereiche. Ein Plug, der zeigt, dass beim Spiel der Liebe der Weg das Ziel sein kann - und dass dieser Weg wunderbar sanft sein darf.

Wie reinigt man Sexspielzeuge?

Die Reinigung von Sexspielzeugen ist essentiell für die Gesundheit und Hygiene. Nach jeder Benutzung sollten die Spielzeuge mit warmem Wasser und milder Seife gesäubert oder mit einem speziellen Toycleaner behandelt werden, wie diesem hier: Amorelie Care 2-in-1 Cleaner. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen, da nicht alle Spielzeuge wasserdicht sind.

Welche Vorteile bietet ein Sexspielzeug im Alltag?

Neben dem offensichtlichen Vergnügen kann Sexspielzeug auch zur Verbesserung der sexuellen Gesundheit beitragen, indem es hilft, den eigenen Körper besser kennenzulernen und sexuelle Empfindungen zu intensivieren. Es kann eine Quelle für Entdeckungen und Experimente sein, die das eigene Liebesleben bereichern.