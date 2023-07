× Frauen wollen Geld, Männer Sex? Das wichtigste bei der Partnerwahl

Guter Sex, ein attraktives Äußeres oder doch lieber ein sicheres Einkommen? Eine Studie verrät nun worauf Singles tatsächlich bei der Partnerwahl achten.

Frauen achten auf finanzielle Stabilität, Männer wollen guten Sex – stimmt das Klischee heute noch? Die Dating-App Parship befragte über 1.000 Frauen und Männer dazu, welche Aspekte ihnen in einer Beziehung besonders wichtig sind – Paartherapeut und Parship Studienbegleiter Eric Hegmann ordnet die Ergebnisse ein. Bereits in den Jahren 2018 und 2013 führte Parship diese Umfrage durch. Haben sich die Anforderungen an eine glückliche Partnerschaft in der Zwischenzeit verändert? Der direkte Vergleich der Ergebnisse verrät es.

Die wichtigste Basis für eine Beziehung: Auf einer Wellenlänge surfen

Der wohl wichtigste Aspekt einer glücklichen Beziehung: Der Vibe zwischen zwei Verliebten muss einfach stimmen. So wünscht sich die deutliche Mehrheit der Männer und Frauen (87 Prozent), mit dem:der Partner:in auf einer Wellenlänge zu liegen. Gerade den 30- bis 39-Jährigen liegt Harmonie am Herzen (91 Prozent). Bereits in der Vergangenheit war dieser Aspekt die Top-Voraussetzung für eine glückliche Beziehung – hat seinen Vorsprung im Vergleich zu 2018 aber nochmal um fast 10 Prozentpunkte ausbauen können.

Finanzielle Sicherheit punktet bei Frauen

Den zweiten Platz der vermeintlichen Liebesglück-Garanten sichert sich auch in diesem Jahr die stabile Finanzlage mit 40 Prozent. Über die Hälfte der Frauen (57 Prozent) achtet bei der Beziehungssuche darauf, dass das Gegenüber finanziell auf eigenen Beinen steht. Im Vergleich zu 2013 (49 Prozent) und 2018 (56 Prozent) hat sich die Relevanz für Frauen sogar erhöht. Auch die älteren Befragten zwischen 60 und 69 Jahren legen großen Wert auf das liebe Geld (53 Prozent), bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur 24 Prozent. Männern hingegen scheint weitaus weniger wichtig zu sein, wie es um die Finanzen ihres Perfect Match bestellt ist (26 Prozent). Übrigens: Die Karriere selbst spielt für Verliebte kaum eine Rolle: Nur 4 Prozent aller Befragten erwarten, dass ein neuer Partner oder eine neue Partnerin beruflich erfolgreich ist.

© Parship ×

Sex und Attraktivität lassen (Männer)-Herzen höherschlagen

Körperlichkeit als entscheidendes Kriterium: Während bei Frauen das Geld die Beziehungsfreude ankurbelt, lockt Männer die Aussicht auf guten Sex. Den erhoffen sich rund 41 Prozent von ihnen, wenn sie an eine feste Beziehung denken. Die schönste Nebensache der Welt interessiert bei der Liebeswahl aber nur 29 Prozent aller Frauen. Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigten sich bereits vor fünf Jahren, haben sich bis heute allerdings signifikant vergrößert (Männer 2018: 39 Prozent; Frauen 2018: 34 Prozent). Auch die Relevanz von Attraktivität bei der Partnerwahl stufen Männer mit 41 Prozent deutlich höher ein als Frauen (27 Prozent).

© Parship ×

Auch das soziale Umfeld entscheidet mit

Seit jeher in den Top 5 der wichtigsten Aspekte einer glücklichen Beziehung: Wie gut der:die Liebste sich mit dem Freundeskreis und der Familie versteht. Heute legen 34 Prozent der Männer und Frauen darauf großen Wert. Insbesondere den Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren ist dieser Faktor wichtig (43 Prozent), während in der Altersklasse zwischen 60 und 69 Jahren nur noch gut ein Viertel so denkt (27 Prozent).

Jüngere setzen auf Unterstützung im Haushalt, Ältere auf Kultur

Seit Jahren konstant im Mittelfeld und damit ein nicht zu verachtender Faktor für eine glückliche Beziehung: Unterstützung im Alltag und Haushalt. Die wünschen sich immerhin 14 Prozent der Befragten. Vor allem Männer (16 Prozent) und die 18- bis 29-Jährigen (22 Prozent) achten darauf bei der Suche nach der Liebe. Ab 60 Jahren ist dieser Aspekt hingegen kaum noch relevant. In dieser Altersklasse möchten die Befragten die Zeit mit dem:der Liebsten lieber bei kulturellen Aktivitäten (20 Prozent) oder auf Reisen (13 Prozent) teilen.