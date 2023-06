Beige Flags beim Online-Dating: So erkennen Sie langweilige Matches sofort

Wir kennen bereits toxische Red Flags und positive Green Flags; doch beim Online-Dating sind Sie sicherlich auch schon Beige Flags begegnet, ohne es zu merken.

Online-Dating liegt momentan so sehr im Trend wie nie zuvor. Das ewige Scrollen durch Dating-Apps hat sich für viele zu einem täglichen Ritual entwickelt. Ein Mann hält seinen Hund in die Kamera, eine Frau lächelt ein Glas Rosé an, und jede:r zweite postet Bilder im Fitnessstudio. Nun sind diese Fotos natürlich keine Red Flags, da hier niemand etwas falsch macht – doch besonders einfallsreich oder kreativ sind sie eben auch nicht. Man könnte meinen so wie eine Pizza Margherita – ganz ok, aber halt neutral, beige. Wenn sich das Online-Dating daher langsam wie eine große Reihe an unbefriedigenden Pizzas Margheritas anfühlt, sollte man vielleicht auf die Beige Flags achten.

TikTok Trend: Beige Flags

Der Hashtag #BeigeFlag ist momentan einer der am häufigsten gesuchten Seiten auf TikTok, und immer mehr teilen ihre Erfahrungen mit Beige Flags in den sozialen Medien. Beige Flags können alles Mögliche bedeuten – Bilder können Beige Flags sein, und in einer Konversation kann auch eine Beige Flag auftauchen. Zum Beispiel, wenn man etwa auf eine vermeintlich witzige Art und Weise Stellung zu andauernden Debatten nimmt: Ob man Ananas auf Pizza essen sollte oder ob man Koriander mag. Jede:r hat dazu eine Meinung, aber so richtig wichtig oder entscheidend ist sie für niemanden.

So erkennt man das Boring-Syndrom im Online-Dating-Dschungel

Beige Flags hat also bestimmt jede:r schon mal in ihrem:seinem Leben gesehen. Es sind eintönige Antworten oder Bilder, die nichts über die Person aussagen, die man kennenlernen möchte. Sie sind nichtssagend und unterscheiden Menschen kein bisschen von einander.

Selbsttest: Sind Sie selbst eine "Beige Flag"?

Kurzum: Beim Online-Dating muss man sich fragen, was für Erfahrungen man mit der Dating-App machen möchte. Will man bloß die Zeit auf der Couch vertreiben oder eine tatsächliche Verbindung mit einem Menschen schaffen und den anderen wirklich kennenlernen? Wenn man Beige Flags aus dem Weg gehen möchte, sollte man selbst offen und ehrlich sein sowie eine gewisse Verletzlichkeit zeigen. Klar, wenn man es safe spielt, bekommt man sicherlich mehr Matches, aber nur mit Ehrlichkeit kann man online wahre Verbindungen schaffen.

Denn nutzt man in seinem Dating-Profil öfter Beige Flags, wirkt man auf das Gegenüber schnell langweilig. Beige Flags können auch darauf hinweisen, dass jemand kein:e gute:r Konversationspartner:in ist und, dass Unterhaltungen sowohl in der App als auch im echten Leben unspannend werden.

Grundsätzlich, sollten wir daher mit unserem Online-Profil aus der Masse an Menschen herausstechen – wenn jemand also einige Beige Flags in seinem Profil hat, kann es auch sein, dass die Person im echten Leben wirklich langweilig ist. Denn bedauerlicherweise lässt sich viel zu oft schon am Online-Dating-Profil ablesen, wie wichtig einem eine mögliche spätere Beziehung sein könnte, wie individuell man ist und wie viel Mühe man sich im echten Leben geben würde.