× Enthüllt: Das ist die beste Uhrzeit für das erste Date

Morgens, mittags oder abends - welche Uhrzeit gilt als die beste, um jemanden kennenzulernen? Die Antwort ist etwas ungewöhnlich...

Die meisten Dates finden abends statt. Ob in einem Restaurant, einer Bar oder zu einem Spaziergang, die Zeit zum Kennenlernen nehmen wir uns oft nach Feierabend, bis die Nacht einbricht. Doch vielversprechender ist tatsächlich eine ganz andere Tageszeit.

"Dawn Dating": Die beste Uhrzeit zum Kennenlernen

Wie wäre es, wenn wir unser Gegenüber statt zu später Stunde zum morgendlichen Kaffee treffen? Morgenstund hat bekanntlich Gold im Mund - auch beim Dating. Der Dating-Trend "Dawn Dating" besagt, dass wir unsere Dates lieber in den frühen Stunden des Tages treffen sollten. Laut Expert:innen kann uns die Erschöpfung von der Arbeit sowie der Alltagsstress gedanklich bei Dates am Abend ablenken, und dafür sorgen, dass wir uns nicht ganz auf das Date einlassen können.

Ein erstes Date am Abend ist außerdem auch oft mit einem gewissen Druck verbunden, dass es nicht nur bei dem Kennenlernen bleibt, sondern man anschließend zu jemandem nach Hause gehen müsse. Verlegt man das Date in die frühen Morgenstunden hat das Treffen gleich ein angenehmeres Erwartungsniveau, was auch zu weniger Leistungsdruck führt.

Auch "Sober Dating" hat viele Vorteile

Bei abendlichen Dates kommt zudem häufig Alkohol ins Spiel, was Entscheidungen vernebeln kann. Lernt man die Person am helllichten Tag kennen, bleibt man eher nüchtern und kann klare Entscheidungen treffen. Wenn das Date am Morgen gut verläuft, verspüren wir möglicherweise ein Erfolgserlebnis, was uns wiederum positiv auf den Tag einstimmt.

Außerdem sorgt ein Date am Morgen für reichlich Abwechslung! Vielleicht treffen Sie Ihr nächstes Date also einfach zum Morgen-Yoga, Frühstück oder zur Jogging-Runde?