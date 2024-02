Die häufigsten Sexträume – und was sie bedeuten

Manchmal kommen erotische Fantasien ganz unerwartet und vor allem mit überraschenden Personen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir verraten, was dahinter steckt.

Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Kein Wunder, dass wir das Liebesspiel auch gerne in unsere Träume mitnehmen. Doch oft finden wir den Sex im Traum nicht erotisch, sondern verwirrend. Sexträume sind zwar völlig normal – nur nicht immer so leicht zu deuten. Wir haben uns die häufigsten Sexträume genauer angesehen, und verraten, was sie zu bedeuten haben.

Diese 5 häufigen Sexträume rauben uns den Schlaf

1. Sex mit dem Chef / der Chefin

Sexträume mit Kolleg:innen zählen zu den häufigsten erotischen Fantasien. Doch anstatt darauf hinzudeuten, dass wir uns wirklich sexuell zu unseren Vorgesetzten hingezogen fühlen, wird der Traum viel wahrscheinlicher durch die Hierarchie im Büro ausgelöst. Solche Träume deuten meist auf eine Beziehungsdynamik, in der Sie mehr Verantwortung oder Kontrolle haben wollen. Dieses Bedürfnis wird unbewusst sexuell ausgespielt. Also, überlegen Sie sich, was Sie in Ihrer Arbeit verändern wollen.

2. Sex mit jemanden, den man nicht leiden kann

Sexträume mit jemanden, den wir überhaupt nicht ausstehen können, basieren auf dem gleichen Prinzip, wie die heißen Träume mit dem Boss. Statt um tatsächliche erotische Anziehung geht es um Machtverhältnisse. Unterdrückte Gefühle wie Wut und ungelöste Konflikte können häufig der Auslöser sein, die durch einen Sextraum ausgelebt werden – und uns dadurch im Alltag weniger negativ beeinflussen.

3. Sex mit einem Star

Eine heiße Nacht mit Brad Pitt oder David Beckham? Klingt verlockend! Sexträume mit Promis sind ziemlich häufig. Bei solchen Fantasien geht es allerdings weniger um die Schwärmerei für einen attraktiven Promi, sondern vor allem um den persönlichen Ego-Booster. Immerhin liegt man im Traum mit jemandem im Bett, der in der Realität (in den meisten Fällen) absolut unerreichbar ist. Vielleicht wirkt sich das gewonnene Selbstbewusstsein ja auch positiv auf das reale Sexleben aus...

4. Sex mit dem/der Ex

Im Gegensatz zu den anderen Sexträumen, sind Sexträume mit dem/der Ex deutlich realistischer. Immerhin hatten wir den geträumten Bett-Spaß meistens auch in Realität. Ausgelöst wird der Traum weniger durch das sexuelle Verlangen nach dem/der ehemaligen Partner:in, und vielmehr durch die emotionale Vergangenheit, die wir mit ihnen teilen. Sollten solche Sexträume häufiger vorkommen, sollten Sie möglicherweise über ein klärendes Gespräch mit besagtem Verflossenen nachdenken. Denn solche Träume deuten darauf hin, dass irgendetwas noch ungeklärt ist.

5. Sex mit dem Partner / der Partnerin

Sexträume mit unserer tatsächlichen besseren Hälfte haben wir vor allem dann, wenn der reale Sex aktuell nicht verfügbar ist. Macht auch irgendwie Sinn, oder? Fernbeziehungen sind hier der klassische Auslöser. Aber auch in den Anfängen einer Beziehung können sich Sexträume mit dem/der neuen Partner:in häufen. Bei diesem Traum hat man also keinen Grund zur Sorge!

Sind Sexträume in einer Beziehung Betrug?

Oft empfinden Menschen Schuldgefühle, wenn sie im Traum eine erotische Verbindung mit einer anderen Person eingehen, die nicht ihre:n Partner:in ist. Es könnte durchaus ein Ausdruck von unterdrückten Wünschen sein, insbesondere wenn reale Interessen an der im Traum präsenten Person bestehen. Jedoch liegt in vielen Fällen die Motivation darin, bestimmte Eigenschaften der Traumperson zu bewundern und diese auf das eigene Selbst zu projizieren. Daher können solche Träume auch sehr aufschlussreich sein und Sie auf etwas aufmerksam machen.

Wichtig zu bedenken: Träume sind Fantasie. Worüber wir fantasieren ist noch lange nicht das, was wir auch in Realität wollen. Bei Träumen geht es vielmehr um den größeren Kontext.