Das verrät die Wahl der Bettseite über die Beziehung

Laut Studien sagt die Wahl der Bettseite viel über den eigenen Charakter und dadurch auch über die Beziehungsdynamik aus.

In den meisten Beziehungen sind die Bettseiten klar verteilt, und das nicht nur im eigenen Schlafzimmer. Auch auf Reisen oder in Hotels greifen Mann und Frau oft automatisch zu "ihrer" Bettseite. Doch ganz gleich ob man lieber bei Fenster- oder Tür-Nähe schläft, die oft unbewusste Wahl der Bettseite erklärt vieles darüber, wie man sich in der eigenen Liebesbeziehung verhält. Wir verraten, was dahinter steckt.

Warum wir immer auf einer bestimmten Bettseite schlafen

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - vor allem, was den Schlaf betrifft. Auch bei der Wahl der Bettseite sind die meisten Menschen festgefahren - übrigens auch Singles. Doch woran liegt das?

Unser Körper gewöhnt sich so an die für einen bequemere Bettseite, dass der "Memory Effekt" unsere Muskeln beeinflusst, und wir dadurch eine Vorliebe für eine bestimmte Seite entwickeln. Der Körper gewöhnt sich so sehr daran, dass bloß eine Nacht auf der anderen Bettseite direkt seltsam wirkt.

Das sagt die Wahl der linken Bettseite aus

Eine Studie der Hotelkette Premiere Inn mit 3000 Teilnehmern zeigt, dass Menschen die auf der linken Bettseite schlafen, allgemein gelassener und selbstbewusster sind. Zudem hätten sie eine positivere Lebenseinstellung und sind seltener gestresst. Die Ergebnisse der Studie decken sich auch mit einer Untersuchung des britischen Bettenherstellers Sealy, laut der die linke Seite mit erholsamerem Schlaf zusammenhängt: Wer auf der linken Seite schläft, soll morgens einfacher aus dem Bett kommen.

Das sagt die Wahl der rechten Bettseite aus

Ganz so positiv sieht es mit der rechten Bettseite nicht aus. Die Wahl der rechten Bettseite spricht für eine pessimistischere Weltsicht, wie die Untersuchungen ergeben haben. Laut der Studie, starten die Menschen, die rechts schlafen, grundsätzlich schlechter in den Tag. Sie sind eher Morgenmuffel und brauchen morgens länger um aufzutauen. Eine positive Nachricht gibt es jedoch: Laut der Studie sind Menschen, die rechts schlafen ehrgeiziger und verdienen mehr Geld.

Was die Tür-Nähe über die Beziehung aussagt

Nicht nur die Bettseite, sondern auch wer näher an der Tür schläft, sagt einiges über die Beziehung aus. Wer in Tür-Nähe schläft ist laut der Studie dominanter, wer an der Wand liegt, devoter. Wenn jedoch auf der einen Seite die Tür und auf der anderen Seite direkt das Fenster ist, gleicht sich das Verhältnis wieder aus. Oft hat die Wahl der Bettseite allerdings auch nur praktische Gründe und richtet sich schlicht danach, wo man näher an der Steckdose liegt oder besser auf den Fernseher sehen kann.