Bei diesen Sternzeichen läuten heuer die Hochzeitsglocken

Schütze 23. 11.–21. 12. Sagen Sie endlich einmal laut und deutlich Ja und freuen Sie sich, in einen sicheren Hafen einlaufen zu dürfen! Also vernünftig, nicht ungestüm! Der Workoholic in Ihnen geht auf Pause und lässt den Romantiker in Ihnen zum Vorschein treten. Insbesondere der Herbst wird heiß: der September verspricht Schmetterlinge und Herzklopfen! Winterhochzeiten sind im Trend - und bei Ihnen könnte es im Dezember dann soweit sein! Als Perfektionist bleibt Ihnen bis dahin auch noch genug Zeit für die Planung! Wassermann 21. 1.–18. 2. Die Venus hat Sie heuer zum Favoriten auserkoren, aber nicht ohne Sie vor eine wichtige Entscheidung zu stellen. wenn Sie sich nicht festlegen wollen, werden Sie leider nicht weit kommen. Es wird Zeit, sesshaft zu werden und Verantwortung an den Tag zu legen. Wer im Frühjahr wieder ausbrechen will, könnte es bald bereuen. Bleiben Sie also ihrem bisherigen Liebeskurs mit den Partner treu und springen Sie über ihren Wassermann-Schatten! Spätestens im Sommer sollten Sie Nägel mit Köpfen machen und der Ehe eine Chance geben. Im August sind verbindliche Nähe und Zusammenhalt gefragt, om Oktober wird es Zeit für vernünftige Einsichten. Wer sich dauerhaftes Liebesglück wünscht, muss sich auch im Beziehungsalltag bewähren. Fische 19. 2.–20. 3. Der Jahresbeginn kann noch etwas turbulent werden, aber in Sachen Liebe sind Sie heuer auf der sicheren Seite. Zaudern Sie nicht und sagen Sie Ja zur Liebe, denn die Sterne sind Ihnen wohlgesonnen. Pluto und Saturn unterstützten Sie bei der richtigen Entscheidungsfindung - natürlich nicht ohne großen Gefühlen. Singles treffen auf einen vielversprechenden Partner, Vergebenen bietet sich heuer die Möglichkeit, den Bund für das Leben zu schließen. Sie bekommen so richtig Lust auf eine Hochzeit - und das ist gut so!