Natürlich, jeder greift mal gerne zur einen oder anderen Notlüge. Erleichterung des Alltags, gewissermaßen. Doch hüten Sie sich vor den folgenden Sternzeichen. Sie lügen besonders gerne...

Kleine Schwindeleien und Notlügen, ein bisschen flunkern, ein bisschen schweigen, die Wahrheit verkleiden und alles nicht so genau nehmen. Wir alle kennen es: Lügen. Alle Menschen lügen. Männer lügen häufiger als Frauen, junge Menschen öfter als ältere. Getippte Lügen fliegen leichter über die Tastatur Face-to-Face Lügen. Lügen, um eine Freundschaft nicht zu gefährden, lügen aus Bequemlichkeit und Faulheit, Lügen aus Angst. Die Liste ist lang. Aber auch Lügen, weil Sie einem gewissen Sternzeichen angehören und Ihnen das Lügen deshalb besonders leicht von den Lippen geht...

1. Stier

Astrologen rund um den Globus sind sich einig: Stiere sind begnadete und dreiste Lügner – sie schwindeln ohne rot zu werden. Der Stier liebt es einfach im Mittelpunkt zu stehen und so schafft er es gekonnt alle Menschen mit der richtigen Geschichte um den Finger zu wickeln.

Das Beispiel par excellence ist ehemaliger Vampir, Robert Pattinson, aus der Twilight-Saga. Dieser behauptete steif und fest und betonte dies auch immer wieder: Er und seine Schauspielkollegin, Kristen Stewart, seien kein Paar. Zeitgleich wurden sie allerdings von Paparazzi-Fotographen in trauter Zweisamkeit abgelichtet. Klassisch Stier!

2. Zwillinge

Nicht umsonst heißt es: Zwillinge haben zwei Gesichter. Denn Angehörige dieses Sternzeichens quatschen zwar für ihr Leben gerne – nehmen es aber mit der Wahrheit meist nicht so genau. Bei sturen Sternzeichen möchte man zuerst an den Steinbock oder Widder denken, aber Zwillinge stehen diesen Sternzeichen um nichts nach – im Gegenteil. Die kommunikativen Wesen verfügen über die Eigenschaft, ihren Willen um jeden Preis durchzusetzen – koste es was es wolle. Sie erlauben sich somit nicht nur die eine oder andere Flunkerei, sondern sind auch Meister im Verdrehen von Aussagen anderer. Zwillinge aufgepasst: Irgendwann stürzt auch dieses Kartenhaus der Lügen zusammen.

3. Löwe

Der König der Tiere und des Dschungels ist nicht umsonst auch das stolzeste Sternzeichen. Der Löwe lebt für die Bewunderung anderer, er ist regelrecht süchtig danach. Um möglichst gut darzustellen, übertreibt der Löwe gerne maßlos, schmückt aus und malt um seine Abenteuer eine Ziergirlande aus Zusatzlügen. Das alles hat einzig und allein den Zweck andere Menschen zu imponieren. Ihre Lügengeschichten haben die Löwen dabei meist so hervorragend perfektioniert, dass man ihnen nur selten auf die Schliche kommt. Seien Sie also bei all zu beeindruckenden Geschichten des Löwen erstmal misstrauisch und glauben Sie vielleicht nur die Hälfte des Erzählten…