Diese Sternzeichen wollen immer Sex

Hotter Horoskop-Talk: Wie oft Sie Sex haben, hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das Horoskop hat aber auch einen bestimmten Einfluss auf Ihre Libido. Blicken wir in die Sterne...

Ganz ehrlich: Wie oft hätten Sie gerne Sex? Und wundern Sie sich auch manchmal, warum Sie oder Ihr Partner gar nicht genug voneinander kriegen können? Natürlich liegt dies an der Anziehungskraft zueinander, doch auch unser Horoskop kann die sexuelles Verlangen beeinflussen. Jedes Sternzeichen liebt anders, doch für diese vier spielt Sex eine besonders große Rolle.

1. Widder:

Ob Single oder in festen Händen – beim Widder geht es heiß her. Wenn Sie einen Widder daten, können Sie sich auf so einige Abenteuer gefasst machen. Widder sind regelrechte Energiebündel, sie strotzen vor Lebensfreude und können sich schnell für alles Mögliche begeistern. Der selbstbewusste Widder spricht offen und ehrlich über seine sexuellen Vorlieben und ist auch im Bett sehr experimentierfreudig. Langweilig wird es mit den Widdern ganz sicher nicht…

2. Löwe:

„Charmant, charmant“, möchte man anerkennend sagen, wenn der Löwe einem seine Aufmerksamkeit schenkt. Löwen gehen flirtend durchs Leben – sie können gar nicht anders. Alles ist ein Spiel für sie und so wickeln sie ihre Mitmenschen der Reihe nach um den Finger. Anerkennung ist dem Löwen sehr wichtig und deshalb beeindruckt er im Bett mit Stellungen abseits des Mainstreams. Manchmal können sie durchaus egozentrisch sein, aber einmal darauf hingewiesen, wissen es auch die Löwen, hingebungsvoll ihren Partner zu lieben. Leidenschaftliche Nächte sind garantiert!

3. Schütze:

Temperamentvoll und energiegeladen – so sind die Schützen. Sie genießen ihre Freiheiten und flirten sich wie die Löwen durch die Welt. In Beziehungen müssen Schützen besonders darauf achten, die Pfeile nicht außerhalb ihres Terrains zu schießen. Von Betrug sind die Schützen nicht gefeit, denn sie lieben die Abwechslung und das Spiel mit dem Feuer… Schützen wissen was sie wollen und zeigen es auch im Bett. Ihre selbstbewusste und unkomplizierte Art beeindruckt das Gegenüber. Das Wettbewerbsdenken der Schützen hört auch im Bett niemals ganz auf: Schützen wollen die besten Liebhaber sein…

4. Stier:

Sanfter und gezähmter als der Widder ist der Stiere. Quickies sind nicht unbedingt sein Ding, dem Stier geht es um das Ganzheitliche. Stiere sind Beziehungsmenschen und lieben die Romantik. Ihre Zuneigung zeigen sie vor allem durch intensive Massagen und zarte Berührungen. Stiere wollen mit all ihren Sinnen genießen und dabei voll auf ihre Kosten kommen. Zudem sind sie sehr großzügig und hingebungsvoll, wenn es um das Verwöhnen ihres Partners geht…