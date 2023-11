Unfassbar: So viele Frauen sind unglücklich mit ihrem Aussehen

Spieglein, Spieglein an der Wand... Eine kleine oder auch größere Veränderung am eigenen Aussehen wünschen sich viele Frauen. Das zeigen die Ergebnisse des Beauty Impact Report 2023 von "STYLEBOOK".

Schönheit spielt seit jeher eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Gesellschaft. In einer Welt, in der Social Media unser Leben beeinflusst, taucht wöchentlich ein neues Schönheitsideal auf. Die Nase könnte etwas etwas kleiner sein, das Doppelkinn etwas weniger, die Brüste etwas größer. Dass dieser Wunsch jedoch mit dem Alter variiert, zeigen die Ergebnisse des Beauty Impact Report 2023 von "STYLEBOOK". Denn gerade jüngere Frauen hegen immer öfter den Wunsch nach einer optischen Veränderung.

Fast 80 Prozent der Frauen sind unzufrieden mit ihrem Aussehen

An manchen Tagen finden wir uns schön und fühlen uns einfach wohl in unserem Körper. An anderen springt uns jeder noch so kleine vermeintliche Makel sofort ins Auge. Diese Phasen kennen viele Frauen, doch laut dem Beauty Impact Report 2023 fühlen sich sogar 72 Prozent der Frauen allgemein unwohl in ihrem Körper. Dafür wurden über 1000 Frauen im Alter von 16 bis 79 Jahren befragt, was ihre größte Motivation für eine Schönheitsoperationen sei und über 70 Prozent gaben an, dass sie sich unwohl im eigenen Körper bzw. sich nicht schön fühlen. Die Ergebnissen decken sich mit denen aus dem Vorjahr.

Gerade jüngere Frauen sind unzufrieden

Die Frauen im Alter von 16 bis 79 Jahren wurden auch gefragt, ob sie gerne etwas an sich verändern lassen würden. Hierbei interessant: Frauen ab 60 Jahren finden sich zwar etwas seltener schön (50 Prozent gegenüber 53 Prozent über alle Altersspannen hinweg), gleichzeitig würden aber deutlich weniger von ihnen etwas an sich verändern lassen (56 Prozent gegenüber 69 Prozent).

© Getty Images 78 Prozent der jungen Frauen sind unzufrieden mit ihrem Aussehen ×

Gerade bei jungen Frauen zwischen 16 und 39 Jahren war die Bereitschaft, etwas an sich verändern lassen zu wollen, am höchsten. In dieser Altersspanne bejahten sogar 78 Prozent diese Frage, was zeigt, dass diese Frauen vertrauter und offener mit der Thematik Schönheitsoperationen umgehen.

Frauen finden sich schön, aber gleichzeitig unzufrieden

Gleichzeitig sagten aber auch 53 Prozent der befragten Frauen, dass sie sich schön finden würden. Bei der jüngsten Gruppe waren es sogar 59 Prozent. Dennoch zeigt dieses Ergebnis aber auch, sich schön zu fühlen, schließt nicht unbedingt aus, nicht trotzdem etwas an sich verändern lassen zu wollen.