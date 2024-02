× Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o über Ruhm, Liebe und Wachstum

Lupita Nyong’o spricht mit NET-A-PORTERs Digital-Magazin PORTER über Ruhm, Liebe, und persönliches Wachstum.

In wenigen Tagen steht Hollywood wieder im Mittelpunkt der Welt: Am 11. März werden zum 96. Mal die Oscars verliehen. Vor zehn Jahren gewann auch Lupita Nyong'o eine goldene Trophäe als Beste Nebendarstellerin in Steve McQueens "12 Years A Slave". Seitdem ist die Schauspielerin aus Hollywood nicht mehr wegzudenken – in die Stadt der Engel zog sie allerdings erst vor Kurzem.

Ein Jahrzehnt nachdem sich ihr Leben drastisch veränderte, blickt Nyong'o nun auf ihre Karriere zurück. "Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich in der Zeit erreicht habe, und auch darüber, wie viel ich immer noch nicht weiß. Ich habe vieles erst gelernt, als ich bereits in einer Macht-Position war, aber nicht unbedingt wusste, wie ich diese Macht auch zu meinen Gunsten nutzen kann“, verrät die Schauspielerin. Das vollständige Interview mit Lupita Nyong'o lesen Sie unter https://www.net-a-porter.com/en-us/porter/article-3e644833d31b8029/cover-stories/cover-stories/lupita-nyongo. Die Highlights des Gesprächs finden Sie hier vorab.

© Menelik Puryear/PORTER/NET-A-PORTER.COM ×

Seit ihren Anfängen hat sich viel verändert. Heute betritt Lupita Nyong'o das Filmset verletzlicher, indem sie die Rüstung der Kontrolle ablegt, die ihr nicht mehr dient: "Eines Tages dachte ich einfach: Was passiert, wenn ich unverkrampft, ehrlich und entspannt auftauche, wissend von dem, was ich weiß, akzeptierend von allem, was ich nicht weiß, und einfach mit dem Strom schwimme?"

© Menelik Puryear/PORTER/NET-A-PORTER.COM ×

Mit 40 Jahren strahlt die Schauspielerin Weisheit aus, die offensichtlich auch das Resultat der vielen Hürden ihres Lebens ist. Vor und nach ihrem Durchbruch hat Nyong'o ihre Liebesbeziehungen immer privat gehalten: "Und das war auch sehr clever von mir. Ich kehre übrigens zu diesen Tagen zurück."

Im Dezember 2022 stellte sie ihr Lebensmotto allerdings selbst auf den Kopf, als sie ihren damaligen Partner offiziell auf Instagram vorstellte und ein Video mit dem Hashtag #thisismylove mit ihren Fans teilte. Ein knappes Jahr später verkündete Nyong'o jedoch, dass sie die Beziehung beendete. "Ich hatte großen Liebeskummer. In den sozialen Medien sehen alle durch die rosarote Brille – doch das entspricht oftmals nicht der Realität. Ich wollte nicht mehr Teil dieser Illusion sein. Rückblickend habe ich von dieser Erfahrung viel gelernt und mitgenommen.“

© Menelik Puryear/PORTER/NET-A-PORTER.COM ×

An den Moment, als sie wusste, dass sie es geschafft hatte, erinnert sich Nyong'o, als wäre es erst gestern gewesen. Es war im Januar 2014. Sie ging zu den Golden Globes, in einem roten Ralph Lauren-Kleid. Es gab keine Best-Dressed-Liste, auf der sie nicht an erster Stelle stand. Am nächsten Tag flog sie aus Los Angeles zurück nach New York und wurde am Flughafen von einer Horde Paparazzi empfangen: "Ich sah mich verwirrt um, wem sie hinterherliefen, und dann merkte ich plötzlich, dass sie wegen mir da waren. Ich wurde damals fast von einem Auto überfahren, weil ich hektisch auf die Straße rannte. Ich fühlte mich sehr unsicher. Wann wurden Sie das letzte Mal von dutzenden Männern durch den Flughafen gejagt?"

Nyong'o merkte schnell, dass im Rampenlicht zu stehen auch viele Nachteile mit sich bringt. Damals gab ihr Oprah Winfrey einen Rat, der ihr bis heute zuspricht: "Du musst lernen, dich von deinem Namen zu distanzieren, denn dein Name gehört nicht mehr nur dir."

© Menelik Puryear/PORTER/NET-A-PORTER.COM ×

Trotz ihres teilweise surrealen Lebens war es für Nyong'o nie ein Thema, zwischen ihrem Ruhm und sich selbst zu unterscheiden: "Ich habe keine Kontrolle darüber, wie viel Platz ich einnehme, aber ich muss mich auch nicht unter Druck setzen, diesen Platz ununterbrochen zu füllen."

Kurz vor den 96. Oscars feiert die Schauspielerin ihren 41. Geburtstag. In ihrem nächsten Jahrzehnt will sie an sich selbst arbeiten, jenseits ihrer Karriere. Nach ihrer Trennung fragte Nyong'o ihre Schauspielkollegin Niecy Nash, ob sie jemals wieder lieben würde. Nash antwortete ihr damals: "Unser aller Zweck im Leben ist es zu lieben. Daher musst du dich früher oder später einfach wieder ohne Hemmungen hineinstürzen." Einen Rat, den sie für ihr nächstes Jahrzehnt definitiv in ihrem Herzen bewahren wird.

© Menelik Puryear/PORTER/NET-A-PORTER.COM ×

Für das PORTER-Shooting wurde Lupita Nyong'o von Menelik Puryear fotografiert und von Bojana Kozarevic gestylt. Sie trägt Schmuck von De Beers und Kleidung von Saint Laurent, Khaite, Alaïa, The Row und Tom Ford von NET-A-PORTER.