× Motsi Mabuse über Beauty, Karriere & Kind

Profi-Tänzerin, „Let’s Dance“-Jurorin, TV-Liebling und jetzt auch noch Geschäftsfrau! Motsi Mabuse bringt am 7. Juni ihre erste Beauty-Linie lovemore auf den Markt.

Erfolgreich und trotzdem bodenständig. Das scheint das Geheimnis des steilen Karrierewegs von Motsi Mabuse (42) zu sein. Sie sitzt seit 2011 in Deutschlands beliebtester TV-Jury („Let’s Dance“), parallel sogar im gleichen UK-Format „Strictly Come Dancing“, ist selbst Profi-Tänzerin, Besitzerin einer Tanzschule, Social-Media-Star und nun auch Unternehmerin. Denn Motsi Mabuse bringt ihre erste eigene Beauty-Linie auf den Markt: „lovemore“. Zwei Jahre hat sie mit Beauty-Queen Judith Williams – die bei der ¬Produktion der Marke mit ihrer Firma CURA COSMETICS unterstützend mitgeholfen hat – an „lovemore“ gearbeitet. Nun ist es so weit und der sympathische TV-Liebling steht vor dem Launch. Im Rahmen der Präsentation von „love¬more“ durfte MADONNA Motsi Mabuse zum Interview treffen und mit ihr über ihr neuestes Projekt sprechen.

Wie kam die Idee zu „lovemore“?

Motsi Mabuse: Für mich ist Beauty mehr, als sich ein Produkt zu kaufen und dieses anzuwenden. Beauty hat sehr viel mit Selfcare zu tun. Wir achten darauf, mit wem wir uns umgeben, was wir essen etc. Aber wenn es um Hautpflege geht, achtet man manchmal nicht mehr so genau auf die Details.

Wie lange hat der Prozess der Entstehung gedauert?

Mabuse: Zwei Jahre. Ich war in alle Prozesse und die Abstimmung eng involviert. Das war ein super Teamwork!

Also ist 100 Prozent Motsi in den Produkten?

Mabuse: Ja. Von innen bis außen. Also von den Produkten und ihren Inhaltsstoffen bis hin zur Verpackung.

Welches ist Ihr persönliches Lieblings-Produkt aus der Serie?

Mabuse: Das ist schwer, weil ich wirklich mit reinem Herzen sagen kann, dass jedes Produkt gut ist. Meine Top Drei wären wahrscheinlich: Tagescreme, Dry Oil und Face Serum.

Ihre Produkte werden von Judith Williams’ Beauty Firma CURA COSMETICS hergestellt. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Mabuse: Ich kenne Judith seit vielen Jahren, als sie damals eine der Teilnehmerinnen bei „Let’s Dance“ war. Ich bewundere sie auf vielen Ebenen und sie ist wirklich ein Vorbild. Judith war für mich immer die absolute Queen am deutschen Beauty-Markt. Die Idee für lovemore ist gemeinsam entstanden – und wundervoll gewachsen. Ich bin sehr stolz auf dieses gemeinsame Projekt und glücklich über unsere Zusammenarbeit.

Wie unterscheidet sich Ihre Skin Care an Tagen, an denen Sie rein Mama sind, zu Tagen, an denen Sie glamourös im TV auftreten?

Mabuse: Ich liebe Make-up und ich liebe es, gestylt zu werden. Aber das Wichtigste in meinem Leben ist meine Rolle als Mutter, und da trage ich kein Make-up. Ich habe eine vierjährige Tochter, die mit Mama immer knutschen und kuscheln will. (lacht)

Wie viele Zeit investieren Sie in Beauty- Treatments?

Mabuse: Nails, Lashes, Haare – das gehört dazu und dafür muss ich mir Zeit nehmen. Aber nicht nur das, sondern auch Fitness gehört zu meiner Routine. Das trägt alles zu meinem Wohlbefinden bei. Es ist wichtig zu wissen, was ¬einem gut tut. Auch mal Nein zu sagen gehört dazu. Ich versuche, bewusste Entscheidungen zu treffen und auch abzulehnen, was sich nicht gut anfühlt.