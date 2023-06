Jeff Bezos' neue Amazone: Wer ist eigentlich Lauren Sánchez?

Vier Jahre nach seiner Scheidung sagt Amazon-Milliardär Jeff Bezos wieder Ja. Mit Lauren Sánchez will der 59-Jährige wahrlich abheben...

Das erste Hochzeitspaar im Weltraum sollen sie werden – zumindest, wenn es nach der UK-Zeitung „Daily Star“ geht. Denn angeblich plant Amazon-Milliardär (130 Milliarden Euro) und Chef der Weltraum-Firma Blue Origin, Jeff Bezos (59), etwas ganz Besonderes für seine bevorstehende Heirat mit Lauren Sánchez (53): im All will der 2019 von seiner Langzeit­liebe MacKenzie Scott (53) geschiedene drittreichste Mann der Erde angeblich seiner ehemaligen Nachbarin das Ja-Wort geben. Diese scheint ihm tatsächlich seit nunmehr fünf Jahren gehörig Flügel zu verleihen ...

Seit 5 Jahren glücklich

Verliebt hatten sich Bezos und Sánchez bereits, als dieser noch mit der Mutter seiner vier Kinder verheiratet war. Lauren lebte damals mit ihrem Ehemann Patrick Whitesell, den beiden gemeinsamen Kindern und dem Kind aus einer anderen Beziehung neben der berühmten Amazon-Familie. Bis Jeff sich in die attraktive Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin verknallte.

32 Milliarden Dollar Abfindung für Ex-Gattin MacKenzie später posiert Lauren nun stolz als neue Frau Amazon zusammen mit Jeff Bezos auf roten Teppichen, turtelt mit ihm auf traumhaften Yachten – und macht ihn, wie Freunde sagen, zu einem weit „selbstbewussteren und fitteren Mann“. Während der Nerd einst eher zurückhaltend wirkte, präsentiert er nun gerne im Kurzarm-Shirt seine – dank täglicher Personal-Trainer-Stunden – neu erworbenen Muskeln, zeigt sich mit Lauren kuschelnd auf ihrem Instagram-Account von seiner privatesten Seite.

Die neue Galionsfigur am Bug seiner 450 Millionen Euro teuren Luxus-Segelyacht wurde Lauren sogar nachempfunden, schreibt die deutsche „Bild“-Zeitung, die auch wissen will, dass eben dort an Bord Jeff Bezos vor Sánchez auf die Knie gegangen sei. Mit einem Verlobungsgring im Wert von rund fünf Millionen Euro in der Hand.

© Getty Images "Lauren hat aus Jeff einen selbstbewussteren, fitteren Mann gemacht." Insider über Bezos und Sánchez, die demnächst heiraten werden. ×

Dabei ist die dunkelhaarige Beauty, die gerne Dekolleté zeigt, nicht wirklich auf das Vermögen des Onlineversand-Giganten angewiesen. Ganze 30 Millionen Euro soll die Powerlady auf der Kante haben, weil sie als Anchorwoman beim US-Sender Fox Sports Net, Moderatorin einer Tanzshow und mit Filmrollen in „Fight Club“, „The Day After Tomorrow“ und „White House Down“ ordentlich abcashte. Mit Jeff Bezos schippert die 53-Jährige zum dritten Mal in einen Ehe-Hafen – oder hebt eben doch ab. Himmlisch wird es auf jeden Fall.