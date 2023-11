Kim Kardashian wurde zum ''Mann des Jahres'' gekürt

"Ich bin Mann des Jahres!", postet Kim Kardashian Dienstagabend auf Instagram. Der Post zeigt die Unternehmerin auf dem Titel des "GQ" Magazins. Sie wurde zu einem von drei "Men of the Year" gekürt.

Die "GQ Men of the Year Ausgabe" ist jedes Jahr dem Mann des Jahres gewidmet. Doch 2023 ziert erstmals eine Frau das Cover. Die Rede ist von Kim Kardashian, denn diese Frau steht ihren Mann! Der Grund für die Auszeichnung? Mit ihrer Shapewear Marke Skims produziert Kardashian jetzt auch eine Männerlinie. Daher ist das Männer-Magazin der Meinung: Diese Frau verdient den Titel "Tycoon of the Year" mehr, als jeder Mann.

Kim Kardashian ist "Man of the Year"

Kim Kardashian hat sich längst von ihrem Stempel als Reality-TV-Star gelöst, und ist seit einigen Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin. Mit Kosmetik, Mode, smarten Marketing und neulich auch einem Private Equity Unternehmen wurde Kim Kardashian mehr als reich. 2021 war sie vom Magazin "Forbes" zur Milliardärin erklärt worden.

Auf dem Cover des "GQ" Magazins trägt Kim Kardashian einen dunklen Blazer, ein gestreiftes Hemd und eine Krawatte, das Outfit soll als Hommage an ihren verstorbenen Vater, Anwalt Robert Kardashian, verstanden werden. Im Interview mit dem Magazin spricht Kim Kardashian unter anderem über die Rolle ihres Vaters innerhalb der Familie und die Auswirkungen von dessen bekanntestem Fall, der Verteidigung von O.J. Simpson. Ihre Leidenschaft für Männermode habe sie schon in frühester Kindheit entdeckt, als sie im Kleiderkasten ihres Vaters Robert Kardashian spielte. "Er wollte immer cool aussehen", erinnert sie sich.

Zudem teilt sie eine wichtige Botschaft an alle Männer: Nicht nur Frauen, sondern auch Männer können sich im eigenen Körper unwohl fühlen. "Egal, ob sie darüber sprechen oder nicht", so Kardashian. Neben Kardashian zeichnete das Magazin zwei weitere Männer aus, die tatsächlich auch vom männlichen Geschlecht sind: Euphoria-Star Jacob Elordi und Rapper Travis Scott.