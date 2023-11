Kim Kardashian zeigt ihre Kurven - zur Abwechslung mal nicht nackt

Kim Kardashian steht für die neue Kampagne des Modelabels Marc Jacobs vor der Kamera. Ihre Kurven bringt der Reality-TV-Star meist knapp bekleidet zur Geltung. Doch dieses Mal überrascht Kardashian zur Abwechslung mit ganz schön mit viel Stoff.

Von Kim Kardashian sind wir, und vor allem die Insta-Fans, inzwischen einiges gewohnt. Immer wieder zeigt sich der Reality-TV-Star auf Social Media sehr knapp bekleidet, trägt manchmal sogar gar nichts. Doch dieses Mal mussten ihre Fans wohl zweimal hinschauen, um Kardashian zu erkennen. Auf Instagram zeigt sich der Star in Bildern der neuen Herbstkampagne 2023 von Marc Jacobs. Der Haken? Kardashian ist von Kopf bis Fuß bekleidet - äußerst ungewöhnlich für die Beauty.

Kardashian setzt Kurven in Szene

Kim Kardashian ist ganz offenbar sehr zufrieden mit ihrem Körper. Nicht umsonst postet sie bei Instagram fast ausschließlich Fotos von sich: mal im schicken Abendkleid, in Dessous ihrer eigenen Marke Skims oder im knappen Bikini. Zumindest jetzt zeigt Kardashian, dass es auch anders geht. Doch kein Grund zur Sorge - zu sehen gibt es trotzdem genug.

Wintermode mit Sex-Appeal

Für die Herbstkampagne von Marc Jacobs zeigt sich der Star in schicker Wintermode. Zugegeben, Kims erstes Outfit ist gewöhnungsbedürftig: Sie trägt einen Full-Body-Overall - nur ihr Gesicht bleibt unbedeckt. Dazu werden Perlen-Schmuck und eine Glitzer-Tasche kombiniert. Doch der Strick-Overall setzt Kardashians Kurven besonders gut in Szene. Sexy geht also auch angezogen!

Zwei weitere Bilder zeigen den Star in silbernen Metallic-Looks mit Glitzer-Accessoires. Die Looks zeigen schon etwas mehr nackte Haut und eignen sich zudem perfekt als Party-Outfits für die Feiertage.

Eine prüde Ära läutet Kardashian mit ihrer Marc Jacobs Kampagne jedoch nicht ein. Bereits vier Stunden nach ihrem Kampagnen-Post folgt ein weiterer Post eines neuen Outfits. Dieses Mal zu sehen: Ein durchsichtiges Glitzer-Ensemble ihrer Swarovski x Skims Kollektion, das nichts der Fantasie überlässt. Zum Glück, endlich mal wieder ein schöner Hingucker - so kennen wir sie doch!