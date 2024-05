Neues Gesicht von L'Oréal Paris: Heidi Klum hat einen neuen Job!

Heidi Klum ist neue Markenbotschafterin von L'Oréal Paris. Das Topmodel tritt damit in die Fußstapfen von Stars wie Eva Longoria, Kendall Jenner und Andie MacDowell.

Neuer Job für Heidi! Nach ihrer erfolgreichen Partnerschaft mit dem Dessous-Label Intimissimi landet die Model-Mama ihren nächsten Werbe-Coup und wird neue Markenbotschafterin des Kosmetikkonzerns L'Oréal Paris. Zum Auftakt ihrer neuen Rolle tritt sie heute Abend bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam mit weiteren Star-Testimonials der L'Oréal Paris-Familie auf, darunter Schauspielgrößen wie Helen Mirren oder Eva Longoria.

Heidi Klum ist seit Jahren Fan von L'Oréal Paris

Für Heidi Klum geht mit ihrem neuen Job ein großer Traum in Erfüllung. Denn nur weil sich das Multitalent die teuersten Beauty-Produkte leisten könnte, heißt das nicht, dass sie das auch tut. Die 50-Jährige schwört seit Jahren auf ihre Lieblingsprodukte von L'Oréal Paris. Besonders die L'Oréal Paris Voluminous Mascara, auf die sie für ihre Auftritte auf der Bühne und bei Red Carpets vertraut, erweist sich als echtes Schnäppchen. Ihr neuer Werbedeal passt daher perfekt zu ihr.

"Möchte Frauen ermutigen, sich stark und schön zu fühlen"

Heidi Klum selbst ist genauso begeistert wie ihre vielen Fans: "Was für eine Gruppe an Frauen, in die ich mich hier einreihe! Ich bin ein großer Fan, alle sind wahnsinnig talentiert und zeigen sich als starke Persönlichkeiten, die Frauen weltweit empowern", freut sich das Supermodel. In einer Instagram-Botschaft teilt Heidi mit, dass sie in ihrer neuen Rolle Frauen in jedem Alter ermutigen möchte, sich stark und schön zu fühlen.

Ihre offizielle Ernennung wird heute Abend bei einem Auftakt in Cannes bei den Filmfestspielen gefeiert. Auch auf einen anderen, ganz besonderen Moment in Cannes blickt Heidi Klum heute Abend zurück. Vor sechs Jahren feierte sie gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Tom Kaulitz ihr Pärchen-Debüt an der Croisette.

Eins steht fest: Heidi Klum verkörpert wie kaum eine andere Stärke und den Zusammenhalt von Frauen weltweit. Gemeinsam mit L'Oréal Paris wird sie die Vision selbstbestimmter Schönheit verstärkt nach außen tragen.