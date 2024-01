Frauke Ludowig: Spaß kennt kein Alter

Seit 30 Jahren entführt sie uns mit ihrem RTL-Magazin „Exclusiv“ in die Welt der Stars – und ist inzwischen selbst einer. Am 10. Jänner feiert Frauke Ludowig ihren 60. Geburtstag. Im großen MADONNA Interview spricht die TV-Ikone jetzt über das Älterwerden und ihre Pflegelinie.

Wer zu ihren 360.000 Follower:innen zählt, kann sich in etwa ein Bild von ihrem Arbeitspensum machen. Moderationen, Interviews, Red Carpet-Auftritte, Fotoshootings, Präsentationen ihrer eigenen Kosmetiklinie – und das alles zwischen morgendlichem Fitnesstraining und Spaß mit ihrer Familie samt Hund Cooper. Und da ist es auch schon – das Schlüsselwort: Spaß! Nach nur wenigen Stunden Schlaf überwältigt sie uns mit ihrer Energie, Humor und Herzlichkeit. Zweifelsohne auch die Erfolgsgeheimnisse von Frauke Ludowig, die seit nunmehr 30 Jahren nicht mehr vom TV-Schirm wegzudenken ist. Am kommenden Mittwoch, 10. Jänner, feiert sie ihren 60. Geburtstag, den sie mit genau jener Lässigkeit begeht, die sie auch anderen Frauen in Sachen Älterwerden vermitteln möchte. Das Interview.

Sie feiern Ihren wirklich unfassbaren 60. Geburtstag. Was macht diese Zahl mit Ihnen?

Frauke Ludowig: Ich freue mich darauf! Klar, diese Zahl klingt irgendwie komisch für mich. Für jemanden, der 20 ist, ist das natürlich steinalt, das ist mir ganz klar. Die Alternative ist ja nicht 60 zu werden, sondern 100 – und das mit Stolz, Würde und Spaß. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen, aber ich freue mich darauf. Das Leben bietet doch so viel Tolles. Mein Vater wird am 11. Jänner 90 und ist heute noch aktiv. Der sagt immer: „Mach was!“ Er legt sich morgens auf die Matte und macht seine ersten Übungen. Natürlich sieht er nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren, aber er ist trotzdem fit und hat Spaß.

Gab es ein Alter, mit dem Sie doch ein wenig gehadert haben?

Frauke Ludowig: Gehadert habe ich nie so richtig mit dem Älterwerden. Etwas anderes ist, wenn jemand krank wird – dann ist das furchtbar, aber ansonsten ist es doch schön. Wir werden alle gemeinsam älter. Insofern sollten gerade wir Frauen uns nicht immer gegenseitig einreden, dass man damit ein Problem hat. Nein, wir sollten uns bewegen, Spaß am Leben haben, uns pflegen – und wenn da die eine oder andere Falte ist, mein Gott, oder vielleicht graue Haare – dann werden sie eben gefärbt. Und jeder kann auch das machen, was er will: ob es Schönheitseingriffe sind oder welche Creme man verwendet, es ist total egal. Ich finde, wir sollten da auch viel großzügiger miteinander sein und nicht immer nur auf das Schlechte schauen, sondern einfach offen sein.

Sie bringen seit 2022 ja Ihre eigene Pflegelinie – „pur lu by frauke ludowig“ – heraus. Wie kam es dazu? Waren Sie mit den Produkten am Markt unzufrieden?

Frauke Ludowig: Ich stehe ja jetzt doch schon ein paar Tage in der Öffentlichkeit und arbeite im TV-Geschäft. Ich habe das große Glück, dass ich häufig tolle Menschen interviewen darf und ich habe mir immer wieder die Mühe gemacht, nach einem Interview zu fragen: „Welche Pflegeserien benutzt Ihr?“ Das habe mir immer dann alles fein säuberlich aufgeschrieben. Da waren Produkte dabei, die so extrem teuer waren, dass ich dachte, das kann und will sich niemand leisten. Das muss es doch auch bezahlbar geben. Und das war sozusagen der Schlüssel für mich. Dann habe ich mir ein tolles Team zusammengestellt und wir haben die besten und modernsten Ingredienzien in eine Pflegeserie gepackt. Ich kann ehrlich sagen: dieses Produkt ist einmalig auf dem Markt. Es ist eine Kombination aus Hauterneuerung und Schutz. „pur lu“ wurde im Oktober 2022 exklusiv bei QVC fulminant gestartet und inzwischen gibt es neben zwei Pflegeserien auch drei Düfte und sogar dekorative Kosmetik bestehend aus Serum Foundation und Concealer.

Die TV-Beauty und zweifache Mutter ist beruflich voll im Einsatz. © Stephan Pick ×

Aber das ist ja nur eines von so vielen Dingen, die Sie beruflich machen. Und zweifache Mutter sind Sie auch – wie bringen Sie das alles unter einen Hut?

Frauke Ludowig: Der Schlüssel für mich liegt darin, dass mir alles, was ich tue, große Freude bereitet. Man strahlt das ja auch aus, wenn es einem Spaß macht. „pur lu“ habe ich zum Beispiel gar nicht als Arbeit empfunden, sondern als ganz große Freude und als Geschenk, mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Wie auch mit meinem Team bei RTL oder dem Team, mit dem ich auf große Veranstaltungen gehe. Ich empfinde das alles nicht als Anstrengung, sondern als Freude. Und meine Kinder sind ja mittlerweile 18 und 20 – die Große ist gerade nach Amsterdam gezogen, um zu studieren. Sie werden jetzt also flügge, was zwar eine Umstellung, aber auch irgendwie toll ist.

Bis vor kurzem hat man Ihre Töchter nie in der Öffentlichkeit gesehen, jetzt treten Sie öfter zusammen auf.

Frauke Ludowig: Der Grund dafür, weshalb sie unter 18 nicht in der Öffentlichkeit waren, war, dass es meinem Mann und mir immer wichtig war, dass sie das irgendwann selbst entscheiden können. Wir waren niemals Eltern, die unsere Kinder in die Kamera gehalten haben. Jetzt sind sie über 18 und können das machen, wie sie wollen. Die Große findet das auch toll, sie studiert ja auch ein bisschen in Richtung Medien. Bei der Kleinen – wenn sie jetzt „Kleine“ hören würde, würde sie mit mir schimpfen (lacht) – bei ihr ist noch nicht so sicher, was sie machen möchte, aber auch sie wollte sich jetzt mal zeigen.





Neben Ihrem runden Geburtstag feiern Sie in diesem Jahr auch 30-jähriges Jubiläum bei „RTL Exclusiv“. Für Ihr Starmagazin haben Sie so viele VIPs getroffen – welche haben Sie ganz besonders beeindruckt?

Frauke Ludowig: Ich versuche immer, möglichst unvoreingenommen zu einem Interview zu gehen. Das ist mir ganz wichtig, denn dann gibt es auch immer die besten Geschichten. Bei Madonna zum Beispiel – da sagen viele: „Achtung, die ist so schlimm, die mag keine Frauen, die ist so zickig.“ Ich habe sie getroffen – und sie als ganz tolle Frau kennengelernt, ich fand sie super. Jennifer Lopez ist vor allem optisch beeindruckend – sie hat eine Haut... also ich bin selten neidisch, aber auf J. Los Haut bin ich neidisch. Was aber wirklich schön ist, wenn Dich jemand menschlich berührt in einem Gespräch – und das habe ich ganz oft erlebt, obwohl ich es vielleicht gar nicht erwartet hätte.

Am kommenden Mittwoch feiern Sie Ihren 60. Geburtstag. Denken Sie langsam auch ans berufliche Leisertreten?

Frauke Ludowig: Diese Frage wird mir natürlich hin und wieder gestellt: „Wie lange willst Du das noch machen?“ Ich wollte das noch nie an einem Alter oder einer Zahl festmachen, das finde ich komisch. Ich mache meinen Job so lange, wie es mir Spaß macht und so lange bis jemand sagt: „Also jetzt reicht es mal, Frauke! Wir tragen Dich jetzt hier raus.“ Aber im Ernst: irgendwann wird man selbst das Gefühl haben, dass es das jetzt war und dann war‘s das vielleicht auch. Aber ich baue mir gerade eine Parallelwelt für mich auf – mit meinem Unternehmen, der Kosmetik und im Sommer habe ich gemeinsam mit meinem Personal Trainer Marcus Kalz bei GYMONDO vier eigene Workouts gelauncht. Zudem mache ich jedes Jahr mehrere Bühnenmoderationen. Mir wird also nicht langweilig – und dem Publikum hoffentlich auch nicht mit mir.



