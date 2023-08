× Enthüllt: Das verrät das Schließen des BHs über die Persönlichkeit

Frauen machen es jeden Tag, wahrscheinlich ohne großartig darüber nachzudenken: den BH schließen. Doch eine Verhaltensforscherin erklärt, dass das intime Detail viel über unsere Persönlichkeit verrät.

Die Art, den BH zu schließen spaltet die Gemüter ebenso wie die Debatte ob Müsli vor der Milch in die Schüssel gehört. Denn beim Anziehen gibt es unterschiedliche Methoden: Einige Frauen schließen den BH vorne und drehen ihn dann, andere verhaken ihn gleich hinter dem Rücken. Manche wählen von Anfang an Modelle mit Frontverschluss, während einige den BH geschlossen über den Kopf ziehen. Für die Komfortbewussten erweist sich der praktische Sport-BH als Nonplusultra – ganz ohne Verschluss.

Die Sprache des BH-Verschlusses

Welche Methode wir wählen, um unseren BH zu verschließen, enthüllt mehr über unsere Persönlichkeit, als wir vielleicht vermutet hätten. Die Körpersprache-Expertin Patti Wood identifizierte im "Redbook" vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen anhand der Verschlusstechnik: die Antreiber:in, die Influencer:in, die Zuverlässige und die Analytiker:in. Anhand der vier Typen erklärt die Kommunikations-Expertin warum genau das Anziehen unseres BHs so viel über unseren Charakter verrät.

© Getty Images ×

Keine Diskussionen: Der Frontverschluss

All jene, die sich gar nicht erst mit der Frage aufhalten, wie sie ihren BH verschließen, sondern direkt den praktischen Frontverschluss kaufen sind Antreiber:innen. Sie haben keine Zeit zu verlieren und sind deshalb auch alles andere als erpicht darauf, sich mit BH-Verschlusshäkchen herumzuärgern. Zeitverschwendung ist für sie ein Fremdwort, und dementsprechend haben sie wenig Geduld für das Fummeln mit BH-Verschlüssen.

Beim Shoppen bevorzugen Antreiber:innen hochwertige Kleidungsstücke von langer Haltbarkeit, die sich mühelos kombinieren lassen. Wichtige Entscheidungen treffen sie sowohl in der Umkleidekabine als auch im restlichen Leben pragmatisch und clever. Ihre akribische Recherche und das selbstsichere Auftreten zeichnen sie als geborene Führungspersonen aus, die auch gerne gegen den Strom schwimmen können.

Ein bisschen Diva: Vorne schließen & drehen

Ein BH mit klassischem Rückenschluss, der vorne geschlossen und dann umgedreht wird ist das Markenzeichen der Influencer:innen. Ein bisschen auffallen? Gerne! Sie lieben es, im Rampenlicht zu stehen und die Blicke auf sich zu ziehen. Perfektion ist für sie unerlässlich – daher kümmern sie sich penibel um jeden einzelnen Verschluss-Haken.

Stil hat für sie einen hohen Stellenwert, sie sind stets über die neuesten Trends informiert und setzen diese gekonnt um. Ihre modische Expertise und gelungenen Outfits präsentieren sie natürlich auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Traditionellen: Auf dem Rücken schließen

Als die:der Zuverlässige halten Sie gern an Altbewährtem fest. Der BH mit Rückenschluss wird auch genau dort geschlossen. Diese Methode wurde oft schon in jungen Jahren von einer anderen vertrauten Person vermittelt, und sie halten bis dato daran fest.

Ihre natürliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft machen sie zu geschätzten Mitgliedern ihrer Familie und ihres Freundeskreises. Sie meistern das Leben mit Gelassenheit und Freude, solange keine allzu drastischen Veränderungen ins Spiel kommen – diese sind nicht unbedingt ihre Stärke.

Lieber unauffällig: Geschlossen über den Kopf ziehen

Den BH erst schließen und dann über den Kopf ziehen – das ist die Technik der Analytiker:innen. Alternativ wählen sie oft Sport-BHs oder Bralettes, die keine lästige Verschlussthematik aufwerfen. Sie beschäftigen sich ungern mit solchen Kleinigkeiten und möchten nicht im Mittelpunkt stehen. Ein genauer Plan gibt ihnen Kontrolle und minimiert unvorhergesehene Situationen.

Diese analytische Herangehensweise ziehen sie auch bei anderen Kleidungsentscheidungen durch (am liebsten in einer Excel-Tabelle). Jedes Teil wird wohlüberlegt in Betracht gezogen und nur dann gekauft, wenn es in ihr logisches System passt.