Das ist die beliebteste Körbchengröße

Forscher haben sich auf die Suche nach den schönsten Frauenbrüsten begeben. Das Ergebnis der Studie: Es sind gar nicht die größten, die auch als die schönsten empfunden werden.

Obwohl wir im Jahr 2023 lägst gelernt haben, dass die inneren Werte, anstatt nur die äußeren zählen, ist vielen ihr eigenes Aussehen, sowie das von ihren Partnern immer noch enorm wichtig. Und bei Frauen ist einer der Faktoren die Körbchengröße, und welche davon als ideal empfunden wird. Ein Forscherteam der New York University hat nun in einer Studie mit über 1.000 Befragten herausgefunden, welche Frauenbrüste als die schönsten gelten. Die Ergebnisse sind nicht, was man erwarten würde.

Das sind die beliebtesten Brüste

Mehr als zwei Dutzend Brüste wurden für die Studie, die im Journal „Plastic and Reconstructive Surgery“ erschienen ist, von Männern sowie Frauen unter die Lupe genommen. Die Brüste, die dabei als die schönsten bewertet wurden, waren alle mittelgroß und hatten mehr Volumen im Bereich über den Brustwarzen. Die fünf hübschesten Busen punkteten zudem mit einem deutlich geringeren Abstand zwischen den Brustwarzen auf. Ein besonders interessantes Ergebnis der Studie: Die Brüste, die am attraktivsten bewertet wurden, waren keineswegs symmetrisch.

© PRS/Global Open Die fünf Brustmodelle mit den insgesamt höchsten durchschnittlichen Umfragewerten. ×

Die Testsieger der Studie hatten ein durchschnittliches Volumen von 300 Kubikzentimeter. Das entspricht etwa einer Körbchengröße B-C. Ganz kleine Brüste (Körbchengröße AA) und überdurchschnittlich große Brüste (Körbchengröße E oder DDD) wurden von Männern ebenso wie von Frauen am schlechtesten bewertet. Was die perfekte Busengröße angeht, sind sich Männer und Frauen also ausnahmsweise mal einig.

Aber: Das sind nur Statistiken! Denn auch ein Doppel A kann sexy sein. Und wenn ein Mann nur auf die Brüste fixiert ist, kann man ihn sowieso vergessen! Wichtig ist es, seinen eigenen, kleinen oder großen Rundungen immer treu zu bleiben!