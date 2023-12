Diese kleinen Änderungen im Alltag machen uns glücklicher

Macht Ihnen die kalte Jahreszeit auch zu schaffen? Dann ist es Zeit für ein Happiness-Workout! Mit diesen Experten-Tricks heben Sie Ihre Stimmung nachhaltig.

Das mit dem Glück ist so eine Sache. Oft merken wir gar nicht, dass wir glücklich sind, bis wir es eben nicht mehr sind. Traurigkeit, Unsicherheit oder andere negative Emotionen überwiegen meistens die positiven. Was können Sie also tun, um möglichst oft glücklich zu sein - und auch zu bleiben?

Good News: Sie selbst können sehr viel tun, um Ihrer Positivität auf die Sprünge zu helfen. Diese cleveren, alltäglichen Tricks helfen - und kosten Sie keine drei Minuten.

Die 4 Happiness-Regeln für mehr Glücksgefühle

1. Die "Darüber-freue-ich-mich"-Regel

Morgens ist es kalt, dunkel, und selbst nach fünf Mal Schlummern kommt man derzeit nur schwer aus dem Bett. Dann kann die "Darüber-freue-ich-mich"-Regel helfen. Überlegen Sie sich am besten noch vor dem Zubettgehen drei Dinge, auf die Sie sich am folgenden Tag freuen. Das kann etwas Großes sein, etwa, dass man einen Tag näher am Urlaub ist, oder etwas ganz Banales, wie der erste Kaffee nach dem Aufstehen. Hauptsache ein wohliges Gefühl stellt sich ein, wenn Sie daran denken. Und diese Alltagsregel kann auch an einem zähen Arbeitstag helfen. Denken Sie über den Tag hinweg immer mal an drei Seelenwärmer-Sachen und Sie werden überrascht sein, wie sich Ihre Stimmung verbessert.

2. Die 2-Minuten-Regel

Erledigen Sie alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort. Damit sind Dinge gemeint, wie eine Mail beantworten, Ihre Kaffeetasse in die Spülmaschine stellen, den Müll entsorgen etc. Wir alle haben Kleinigkeiten, die wir gerne aufschieben. Wenn Sie sich jedoch an die 2-Minuten-Regel halten, werden Sie schnell merken, dass sich ein Glücksgefühl einstellt und Sie sich außerdem "erfolgreicher" fühlen, da Sie etwas erledigt haben. Zusätzlicher Pluspunkt: Wenn Sie Kleinigkeiten direkt erledigen, sammelt sich kein Haufen an, der Sie am Ende deutlich mehr Zeit kostet.

3. Die "Danke-sagen"-Regel

Das Empfinden von Dankbarkeit produziert im Körper vermehrt die Glücks-Botenstoffe Dopamin und Serotonin. Forschende der University of Indiana fanden in einer Studie sogar heraus, dass sich Dankbarkeit einer bestimmten Hirnregion zuordnen lässt. Und diese kann trainiert werden wie ein Muskel. Hier kommt die "Danke-sagen"-Regel ins Spiel. Überlegen Sie sich täglich drei Dinge, für die Sie dankbar sind. Etwa, dass sie heute mit ihrer lieben Kollegin Mittagessen waren, oder Generelles wie Ihr Bett, in dem Sie gut einschlafen können. Das richtet den Blick auf das Positive. Im besten Falle sind Sie dadurch langfristig entspannt und zufrieden.

4. Die Frische-Luft-Regel

Schauen Sie, dass Sie jeden Tag an die frische Luft kommen. Frische Luft belebt die Sinne, gibt Ihnen neue Energie und fördert das Immunsystem. Ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause, ein Gang zum Supermarkt oder eine kleine Runde mit dem Fahrrad. All das kurbelt den Stoffwechsel an und steigert das Wohlbefinden. Ein paar Minuten Bewegung reichen bereits aus, damit wir unserem Körper etwas Gutes tun und neue Kraft tanken.