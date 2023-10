× Laut Harvard: Dieser Blitztrick macht im Handumdrehen glücklicher

Harvard Professor Arthur C. Brooks erklärt, wie man mit einem einfachen Trick sein Lebensglück steigert.

Das Verständnis von Glück basiert nicht selten auf dem Prinzip des "mehr und mehr und noch mehr". Eine Idee, die auf diesem Prinzip aufbaut, ist die sogenannte Bucket List – eine Liste von Dingen, die man in seinem Leben noch erleben oder erreichen möchte. Bei manchen ist es vielleicht der Fallschirmsprung, bei anderen eine Reise nach Australien und nochmal andere haben als Ziel, ein Haus zu besitzen. Der persönliche Pflichtenkatalog kann dabei helfen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Ziele sind schließlich etwas Gutes.

© Getty Images ×

Doch eine zu lange Bucket List kann den gegenteiligen Effekt haben. Egal was auf der eigenen Liste steht, wenn es nach dem Harvard Professor Arthur C. Brooks geht, sollten Sie daher eine Änderung an ihr vornehmen: sie kürzen.

Laut Harvard: Wer eine kurze Wunschliste besitzt, ist glücklicher

Eine Bucket List hat oft ein übergeordnetes Ziel: Möglichst viele Punkte auf der Liste abzuhaken, um am Ende seines Lebens sagen zu können, dass man ein erfülltes und glückliches Leben hatte. Doch leider zeigen Untersuchungen, dass Bucket Lists auch einen negativen Effekt auf das Lebensglück haben können. Anstatt, dass wir uns besser fühlen, sobald wir ein Bucket List-Ziel erreicht haben, streben wir direkt nach mehr und setzen uns somit unter Druck.

© Getty Images ×

Daher empfiehlt Harvard-Professor Brooks, die Bucket List von Anfang an lieber kurz zu halten, anstatt sie immer wieder zu erweitern und sie mit einem Berg an To-Dos zu überladen. Konkret empfiehlt der Experte in seinem Buch "Der beste Rat für ein gutes Leben" drei Dinge von der Lebens-Wunschliste zu entfernen, um das allgemeine Glücksempfinden zu steigern.

So kürzen Sie Ihre Bucket List nach Harvard-Prinzip