Am 10. Juli feierte der kultige rote Pagenkopf 80. Geburtstag. Chris Lohner im MADONNA-Talk über ihre Fitnessgeheimnisse, Einsamkeit und ihren Job für ein Bestattungsunternehmen.

"Fünfzig Plus – Na und?“, lautete der Titel eines Buchs von Chris Lohner. 30 Jahre später gilt Selbiges für 80 Plus. Die Autorin, Moderatorin, Schauspielerin, ÖBB-Stimmlegende und Frau mit dem berühmten roten Pagenkopf feiert am kommenden Montag ihr Jubiläum. Diesmal im ganz kleinen Kreis – still wird..