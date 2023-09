× Anne Hathaway landet Mega-Coup als neues Gesicht von Shiseido

Die Hollywood-Schauspielerin ist die neue Markenbotschafterin der Beauty-Marke Shiseido.

Anne Hathaway gilt als Ikone der Millennials (erinnern wir uns an die zahlreichen Rom-Com-Klassiker der 2000er-Jahre wie "Plötzlich Prinzessin" oder "Der Teufel trägt Prada" , bei denen sie mitgespielt hat). Doch die Oscar-Preisträgerin wird nicht nur aufgrund ihres Schauspiel-Talents geliebt und geschätzt. Immer öfter bewies sie sich in den letzten Jahren auch als Modeikone - als Muse von Valentino Garavani oder Donatella Versace war sie der Star-Gast jeder Fashion Show.

Aber auch in puncto Beauty ist ihr nun der nächste Karriere-Coup gelungen: Als neues Gesicht von Shiseido wirbt sie für die "Vital Perfection"-Linie - und perfekter könnte dieses Match tatsächlich nicht sein.

Natural Beauty

Sieht man Bilder von Anne Hathaway auf den großen Red Carpets dieser Welt, verfällt man innerlich direkt ins Schwärmen: Dieses Lächeln! Diese Haare! Diese perfekte Haut! Was Letzteres betrifft geht die Schauspielerin nun eine globale Partnerschaft mit Shiseido für ihre #1 Anti-Aging Pflegelinie ein – eine Reihe an Cremes, Lotionen und Masken, die der Haut ihr jugendliches Strahlen zurückgeben.

Und wer könnte die Message der Kampagne "Potenzial in jedem Alter" besser verkünden als die Oscar-Preisträgerin? Für Shiseido verkörpert Hathaway die Vielseitigkeit der "Vital Perfection"-Linie perfekt, die es ermöglicht, das volle Potenzial der Haut zu entfalten.

© Shiseido ×

„Anne Hathaway genießt weltweit viel Anerkennung für ihre darstellerische Bandbreite als Schauspielerin und ihre vielen Talente, es sind jedoch ihre Ausstrahlung, ihre Stärke und ihre respektvolle Sichtweise von innerer und äußerer Schönheit, die sie zur idealen Botschafterin für Vital Perfection machen“, sagt Shiho Nagasaka, Vice President of Global Marketing and Communication bei Shiseido.

Anti-Aging Linie mit Botschaft

Mit der Botschaft möchte Shiseido seine Kund:innen dazu ermutigen, ihre aktuelle Lebensphase anzunehmen, neue Dinge auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Potenzial ist im Grunde eine Kraft aus der Zukunft, die wir jetzt nutzen können, um unser bestes Leben zu leben. Wir können immer auf unser bestehendes Potenzial zurückgreifen, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden – so wie wir unsere Haut von heute lieben können, können wir uns auch um unsere Haut von morgen kümmern.

Hathaway sprach darüber, dass „Potential in jedem Alter“ perfekt mit ihr und ihrer Lebenserfahrung übereinstimmt. „Es ist so ärgerlich zu hören, dass Alter fälschlicherweise als Hindernis für Wachstum angesehen wird. Mir wäre es lieber wir würden es als das Geschenk feiern, das es ist. Für mich ist es ein aufregendes Privileg, älter zu werden und hoffentlich die Möglichkeit zu haben, mehr über die eigene Persönlichkeit zu erfahren.“

"Schönheit kommt von innen"

„Ich habe versucht, in meine Haut zu investieren, da ich von den Frauen in meiner Familie gelernt habe, dass sich meine Haut um mich kümmert, wenn ich mich um sie kümmere. Ich weiß jetzt, dass die Schönheit meiner Haut mit meiner allgemeinen Gesundheit und meinem Wohlbefinden zusammenhängt. Über einen längeren Zeitraum hinweg wird deutlich, dass Schönheit definitiv etwas ist, das von innen kommt,“ so Hathaway.