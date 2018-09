Wie alt schätzen Sie diese Frau?

Die Britin Norma Williams sorgt im Netz für Staunen: Die 70-Jährige hat einen Körper, welcher seit der Jugend nicht zu altern scheint. Ihr Aussehen kommt aber nicht von ungefähr: Siebenmal die Woche trainiert sie, verzichtet auf Mittagessen um ihr Idealgewicht von 60 Kilogramm zu halten. Norma Williams wohnt in Umbrien/Italien und hat sich der mediterranen Lebensweise verschrieben - mit Kalorienabstrichen, dafür aber umso mehr Bewegung.

Strenges Anti-Aging-Programm

Der britischen Daily Mail verriet sie ihre Jugend-Formel:Jeden Tag trainiert die Frau mit den Supermodel-Proportionen - und das seit ihrem 20. Lebensjahr. Ihr Workouts wechselt sie alle paar Monate, derzeit steht ein intensives Zumba-Training am Programm. Den Tag beginnt sie um 7:30 und wirft sich gleich in den Jogger. Fünfmal die Woche geht sie Walken. Auch ein Personal Trainier feilt mit ihr gemeinsam an der schlanken Silhouette. Hier lässt Norma William nichts dem Zufall überlassen.

Trotz eiserner Disziplin erlaubt sie sich täglich zwei Figur-Sünden: Morgens gibt es Plundergebäck, nach dem Abendessen ein Gläschen Wein. Dafür lässt sie das Mittagessen ausfallen und isst erst am Abend wieder. Für den Hunger Zwischendurch hat sie Snacks Cracker, griechischen Joghurt und Nüsse parat - auch wenn sie versucht, nichts zwischen den Mahlzeiten zu essen. So viel Disziplin kann sich wirklich sehen lassen!