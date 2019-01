Eva Padberg ist Mama geworden

Eva Padberg (39) freut sich über ihr erstes Kind. Auf ihrem Instagram-Account postete sie am Sonntag einen Steckbrief aus dem Krankenhaus mit Details zu dem Mädchen. Demnach kam es am Samstag um 2.37 Uhr zur Welt, ist 3.830 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Dazu schrieb Padberg: "Bestes frühzeitiges Geburtstagsgeschenk aller Zeiten." Am 27. Jänner wurde die gebürtige Thüringerin 39 Jahre alt.

Mit ihrem Mann, Musiker Niklas Worgt, ist sie seit Teenagertagen ein Paar und seit 2006 verheiratet. Bekannt sind beide als DJ-Duo "Dapayk & Padberg".