Die besten Serien und Filme für die Isolation

Während sich der allgemeine Lebensmittelpunkt gezwungenermaßen immer mehr in die eigenen vier Wände verschiebt, erleben die Streamingportale Netflix, Amazon Prime & Co. ein Hoch an Zusehern. MADONNA präsentiert die neusten Serien- und Filmhighlights auf den beliebtesten ­Streamingdiensten.

KÜNSTLERISCH: ABSTRACT

Österreichweit sind Museen und Theater geschlossen. Die zweite Staffel der Netflix-Serie „Abstrakt: Design als Kunst“ versorgt Kunstliebhaber mit aktuellen News der Designszene. Seit 10. 2. auf Netflix.

MITREISSEND: THE NEW POPE

Die zweite Staffel der Vatikan-Serie startete unter dem Namen „The New Pope“. Eine Serie über einen fiktiven erzkonservativen Priester als Oberhaupt der katholischen Kirche. Seit 20. 3. auf Sky.





STYLISH: MAKING THE CUT