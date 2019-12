Die Astro-Glückspilze 2020

LÖWE 23.7.–23.8.

Vorhang auf, Scheinwerfer an, Bühne frei und Applaus für den größten Showstar des Tierkreises! Löwen und Löwinnen kommen nicht einfach daher, sie treten majestätisch auf. Unübersehbar. Jupiter hat Ihnen im letzten Jahr sicher zur Erfüllung vieler Ihrer Wünsche verholfen. 2020 wird nun das Jahr, in dem es gilt, all das bisher Erreichte auf eine solide und dauerhafte Basis zu stellen und es langfristig abzusichern. Von Juli bis Dezember wird Ihnen Mars enormen Rückenwind verleihen, er verlangt aber auch ein gerüttelt Maß an Verstand. Wer da das rechte Maß aus den Augen verliert, kann schnell aus dem Gleichgewicht geraten und im Folgejahr 2021 wieder vieles zunichtemachen. Und wie sieht es in der Liebe aus? Alltagstauglichkeit und Verantwortungsbewusstsein sind die Themen des Jahres. Schluss mit Spiel und Abenteuer, machen Sie Nägel mit Köpfen! Gesundheitlich starten Sie mit enormer Power ins neue Jahr. Ab Ende März sollten Sie aber bis Ende Juni deutlich kürzertreten. Schieben Sie da einen erholsamen Urlaub ein! Ihre großen Kräfte ab Juli sollten Sie klug dosieren.

JUNGFRAU 24. 8.–23. 9.

Vor Ihnen liegt ein Jahr der ganz großen Möglichkeiten und Durchbrüche in jeder Hinsicht. So massive Begünstigungen, wie sie in diesem Jahr auf Sie warten, bekommt man nicht so oft im Leben. Jupiter hilft Ihrem Lebensglück und der Verwirklichung Ihrer Wünsche auf die Sprünge, während Saturn dafür sorgt, dass das auch alles Hand und Fuß hat und auch langfristig sinnvoll und gut abgesichert ist. Gehen Sie es aber gemächlich an oder beginnen Sie das neue Jahr mit einem erholsamen Winterurlaub, denn im Jänner sorgt Mars noch für einige Unruhe, die Sie in unnötige Hektik versetzen könnte. Bewahren Sie kühlen Kopf und gedulden Sie sich bis Mitte Jänner, denn dann können Sie mit Saturn, Jupiter und Mars im Rücken voll loslegen und mit Sicherheit alles erreichen, was Sie sich vornehmen. Wer auf der Suche nach dem Liebesglück ist, wird bestimmt fündig. Auch ­bestehende Partnerschaften blühen auf. Tipp: Gehen Sie gemeinsam auf Reisen! Dank Jupiter verfügen Sie über noch mehr Energie als zuletzt. Sportlicher Ausgleich ist jetzt umso wichtiger. Nur zum Jahresbeginn bitte etwas Zurückhaltung!

SKORPION 24.10.–22.11.

Saturn war Ihnen schon 2019 gewogen und auch 2020 dürfen Sie über weite Strecken noch seine Gunst genießen. Jetzt gesellt sich aber auch noch Jupiter als Verbündeter hinzu und wird seinen Beitrag dazu leisten, dass Sie weitere Erfolge einfahren und diese auch nachhaltig absichern können. Letzteres ist insofern wichtig, da Ihnen Saturn ab 2021 für längere Zeit sehr genau auf die Finger sehen und überprüfen wird, ob es mit all Ihren Aktivitäten und Einstellungen – egal, ob privat oder beruflich – seine Richtigkeit hat und die wirklich wichtigen Dinge auch auf soliden Fundamenten stehen. Umso wichtiger ist es daher, heuer jeden Schritt in neue Gefilde auf seine Nachhaltigkeit zu überprüfen. Wie wichtig das ist, könnten Sie schon zwischen Ende März und Anfang Juli feststellen, denn in diesen drei Monaten steht Saturn erstmals vorübergehend im Wassermann und zeigt Ihnen mit diesem Vorgriff auf die Zukunft, auf welche Themen, die ab 2021 definitiv schlagend werden. In Sachen Liebe sollten Sie vor allem im August schon sehr genau überlegen, was Sie wollen und wo Sie wirklich gut aufgehoben sind. Schonen Sie sich zwischen Anfang April und Mitte Mai und gehen Sie bis Ende Juni kein Risiko ein! Für das restliche halbe Jahr sind Sie bestens gerüstet, wenn Sie es schaffen, Ihre Power vernünftig zu dosieren.

STIER 21.4. - 20.5.

2020 wird Ihr Jahr! Zu einem Ihnen ein sehr freundlich gesinnter Saturn, der Ihnen schon im vergangenen Jahr zur Seite gestanden ist, gesellt sich jetzt auch noch Jupiter, der Sie dazu einlädt, Ihre Erfolge auszubauen oder auch ersehnte Veränderungen vorzunehmen. Heuer können Sie wirklich Ihr Glück machen! Singles sollten endlich einmal Ja sagen, Gebundene ihre Partnerschaft nachhaltig stärken. Aber Vorsicht: Machen Sie nur nicht zu viel Druck, sonst könnte es in bewährten Beziehungen etwas kritisch werden! Auch gesundheitlich sieht es gut aus: Saturn und Jupiter sorgen für Kraft und Ausdauer. Zwischen Ende März und Anfang Juli sollten Sie bewusst etwas kürzertreten. Ab September sind Sie wieder viel besser drauf. Ende Dezember kommt eine anstrengende Saturnphase auf Sie zu, seien Sie vorsichtig und schützen Sie Ihre Gesundheit. Nehmen Sie heuer alle Veränderungen vor, die Sie sich wünschen, und sichern Sie sich dann ab. Achtung: kein Risiko und viel Geduld von April bis Juni.