Podcasts überall, Podcasts zuhauf. Doch es muss nicht immer ein politisches Interview sein. Hier kommen heiße Podcastempfehlungen, in denen es sprichwörtlich zur Sache geht...

Autofahren, kochen, bügeln, spazieren gehen und das alles mit Information und Unterhaltung im Ohr. Podcasts sind das Medium unserer Zeit, es gibt sie zu jedem nur erdenklichen Thema. Schauen wir uns doch Mal um, nach Podcasts, die über die wohl schönste Nebensache der Welt sprechen: Sex

1. Schnapsidee

"Der Podcast über Liebe, Love und Sexy-Sein", so lautet das Intro der beiden Damen aus Hamburg. Anna Zimt und Paula (ohne Nachname) nehmen ihre Hörerschaft mit in ein Gespräch unter Freundinnen. Dabei trinken sie wahlweise Schnaps oder Likör und machen jede Menge Quatsch. Es geht um den perfekten Blowjob, um Affären, Fernbeziehungen und die Frage: "Wann ist man eigentlich eine Schlampe"? Anna Zimt ist Autorin und lebt mit ihrem Mann Max in einer offenen Ehe. Die beiden sind seit der Schulzeit zusammen, aber auf prickelnde erste Dates wollen sie dennoch nicht verzichten. Ihre Freundin Paula ist Musikproduzentin, (wieder) Single und auf der Suche nach der großen Liebe. Langweilig wird es bei den Ladies also ganz sicher nicht...

2. Couchgeflüster

Wer es gern ein bisschen wienerischer hat, der sollte sich unbedingt Leonie Rachel und Sinah Edhofer anhören. Ähnlich wie Schapsidee, nur werden hier auch Begriffe wie "Habschi" und "Gspusi" verwendet, definiert und erklärt. Sex wird zelebriert, ob alleine oder zu zweit, ob gelegentlich oder auf Sex-positive-Partys (pre-Corona natürlich). Dabei pflegen die beiden Frauen einen engen Kontakt mit ihrer Hörerschaft, starten Umfragen auf Instagram und besprechen die Antworten im Podcast. Leonie und Sinah sind der Meinung, dass es bezogen auf die eigene Sexualität keine Tabuthemen geben darf und genau deshalb nehmen sie in ihren Ausführungen auch kein Blatt vor den Mund.

3. Ladylike

Wer glaubt, nur Männer würden in diversen Umkleidekabinen mit ihre neuste sexuelle Eroberung prahlen, der irrt gewaltig. Nicole und Yvonne drehen Spieß um und starten einen Podcast von Frauen und für Frauen. Lehrreich, informativ und wahnsinnig witzig. In den intimen Gesprächen zwischen Freundinnen, wo ganz nebenbei auch ein Mikro mitläuft, gibt es ebenfalls keinerlei Tabus. Und die Palette ist breit, weitläufig und allumfassen, denn: Yvonne steht auf Frauen und Nicole auf Männer. Somit bekommen die Hörerinnen auch Einblicke in und Ratschläge für guten, lesbischen Sex. Die Männer hingegen lernen vielleicht ein bisschen mehr darüber, was Frauen wirklich wollen...