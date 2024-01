× Viele Front-Row-Stars bei Jacquemus-Show

Die Jacquemus-Fashionshow lockte gestern wieder einige Promis nach Südfrankreich, was nicht nur auf dem Laufsteg für atemberaubende Modemomente sorgte.

Letzte Woche reisten die Stars nach Paris für die Haute Couture Fashion Week und so schnell scheinen sie die französische Hauptstadt auch nicht verlassen zu wollen. Anlässlich der Modenschau von Jacquemus erschienen wieder zahlreiche Promis, die sich die „Les Sculptures“ Fashion-Show nicht entgehen lassen wollten.

Julia Roberts sorgte für einen Hingucker

© Getty Images ×

In der Front Row nahm auch Julia Roberts Platz, die mit einem schwarzen Mantelkleid und breiten Schultern alle Blicke auf sich zog. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine schwarze Strumpfhose, spitze Pumps sowie eine schwarze Handtasche mit goldenem Ring-Griff. Ihre Haare trug die Oscar-Preisträgerin ganz Hollywood-like in sanften Wellen und bezauberte mit ihrem breiten Lächeln auf dem roten Teppich des Fashion-Events.

Kylie Jenner und Kristin Davis setzen auf Farbe

Julia Roberts war nicht der einzige Star in der Front Row. So wurden auch Kylie Jenner und Kristin Davis in der ersten Reihe gesichtet. Kylie erschien in einem roten enganliegenden Minikleid samt farblich passenden Heels und Tasche. Als Fashion-Week-Begleitung konnte die Unternehmerin erneut auf Töchterchen Stormi zählen. Nachdem sie letzte Woche zusammen die Valentino-Show in Paris besuchten, entschied sich das Mutter-Tochter-Duo wieder für einen niedlichen Partnerlook.

© Getty Images ×

Sex and the City Star Kristin Davis erscheint in einem monochromen pastellgelben Look, der sich aus einem Hosenanzug, Schal, Tasche und High Heels zusammensetzte.

© Getty Images ×

Supermodels Gigi Hadid und Emily Ratajkowski auf dem Laufsteg

Nicht nur die Front Row war starbesetzt, auch auf dem Laufsteg setzt Jacquemus auf Star-Appeal.

© Getty Images ×

Für einen großen Auftritt sorgte Model Gigi Hadid, die die Show in einem beigen Statement-Mantel eröffnete. Ein breiter Gürtel um die Taille betonte die Silhouette. Dazu trug Hadid passende Lederhandschuhe und trug einen natürlichen Make-up Look.

© Getty Images ×

Auch Emily Ratajkowski schwebte für den Designer Simon Porter Jacquemus über den Laufsteg. Zu sehen war die brünette Schönheit in einem schwarzen Blazer und Bleistift-Rock samt extremer Schulterpolster und Taillengürtel. Die 80er lassen grüßen!