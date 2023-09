Unten ohne: Hosen werden im Herbst durch Unterhosen ersetzt

Modehäuser haben es vorgemacht, jetzt ziehen auch die Stars nach. Die Hosen lassen wir ab jetzt im Schrank. Stattdessen werden Slips getragen.

Wie der Name schon andeutet wird die Unterhose in der Regel unter der Hose getragen. Doch der neueste Fashiontrend zeichnet sich immer mehr zu sichtbarer Unterwäsche ab.

Miu Miu treibt den Trend voran

Erst kürzlich wurde "The Crown"-Star Emma Corrin bei den Filmfestspielen von Venedig in nicht viel mehr als einer Unterhose und einem Cardigan gesichtet. Das grüne Set des Hollywood-Stars stammt vom italienischen Modehaus Miu Miu. Das Luxuslabel ist modischer Treiber hinter dem Entblößen.

© Getty Images In Venedig trug Emma Corrin einen Look aus der Miu Miu Herbst/Winter 2023 Kollektion. ×

In der Herbst/Winter 2023 Kollektion des Labels dominiert der Slip. Die Höschen der Saison sind mit glitzernden Pailletten versehen oder, wie das Modell von Emma Corrin, aus raffiniertem Strick in Herbsttönen.

5/5

Dass diese Unterhosen nicht für unten drunter gedacht sind, betont Kreativchefin des Labels Miuccia Prada im Gespräch mit der "Vogue": "Ich liebe den Trend! Wenn ich jünger wäre, würde ich nur noch in Unterhosen ausgehen!"

Star-Favorit

Mit Trends wie dem Naked-Dress ist sich zu entblößen schon länger Thema. Stars wie Kendall Jenner haben bereits vorgeschlagen, auf Strumpf statt Hose zu setzen. Modisch also der perfekte Nährboden für den großen Auftritt der Unterhose. Bella Hadid treibt den Höschen-Trend nun auf die Spitze als sie in dem nackten Look durch New York schlendert.

© Getty Images Bella Hadid kombiniert den Trend mit einer Oversized-Lederjacke und Uggs. ×

Ob das Styling auch jenseits von Fashion Shows, Red Carpets und den Straßen der Modemetropolen ein Trend wird, bleibt abzuwarten.