Überraschung am Chanel-Laufsteg: Der Oma-Look wird jetzt zum Trend

Chanel eröffnete heute den letzten Tag der Pariser Modewoche mit einer Kollektion inspiriert von Deauville, die normannische Küstenstadt, in der Gabrielle Chanel 1911 ihr erstes Geschäft eröffnete. Topmodel Gigi Hadid eröffnete die Show. Auch in der Front Row nahmen viele Stars Platz.

Für den Herbst/Winter lassen wir uns modetechnisch von unseren Omas inspirieren. Zumindest laut Chanel. Bei der Fashion Show in Paris orientierte sich das französische Modehaus an dem Modetrend "Coastal Grandma" (zu Deutsch: "Küstenoma"). Sprich: Eine Großmutter, die einen Urlaub an der französischen Rivera verbringt und die Seele baumeln lässt - aber als Vollzeitbeschäftigung. Ungefähr so lässt sich der Lifestyle der “Coastal Grandmas” beschreiben. Das Lebensgefühl kann man sich nun unter anderem dank der neuen Chanel-Kollektion modisch in den Kleiderschrank holen.

Chanel Herbst/Winter-Kollektion

Inspiriert von der Strandpromenade von Deauville, einer Stadt mit tiefen Wurzeln in der Geschichte von Chanel, war der Laufsteg eine Hommage an die erste Modeboutique, die 1913 von Gabrielle Chanel eröffnet wurde. Der Auftakt der Show mit einem Kurzfilm, in dem Brad Pitt und Penélope Cruz Szenen aus dem französischen Film von 1966 "Un homme et une femme" nachstellen, betonte zusätzlich die nostalgischen Untertöne der Kollektion.

Darauffolgend schickte Chanel-Designerin Virginie Viard Models mit XXL-Strohhüten und Tweed-Ensembles in Pastellfarben über den Laufsteg. Bedruckte Pyjamas wurden mit langen Tweed-Mänteln und klassischen Taschen des Hauses in knalligen Farben kombiniert. Gestreifte Strickjacken wurden zu lässigen Jeans getragen. Schmuck und Accessoires erinnerten an die 80er-Jahre.

Chanel Herbst/Winter 2024 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Gigi Hadid sorgte für eine große Überraschung

Gigi Hadid sorgte am Laufsteg für einen Wow-Auftritt. Das Topmodel hatte wenige Runway-Auftritte im Fashion-Monat. Am letzten Tag der Pariser Modewoche machte sie scheinbar eine Ausnahme.

Star-besetzte Front-Row

Auch die erste Reihe sorgte für viele Wow-Momente. Unter den Star-Gästen waren Penélope Cruz, Charlotte Casiraghi und Naomi Campbell - natürlich alle passend in Chanel gekleidet.