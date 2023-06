Tony Awards: Die Best-Dressed Stars

Die Tony Awards zeichnen Jahr für Jahr die besten Broadway-Produktionen des Jahres und ihre Darsteller aus - und versprechen die glamourösesten Red-Carpet-Auftritte des Jahres.

Auch die Awards 2023 im United Palace in New York City waren wieder eine elegante Angelegenheit. Am Red Carpet lieferten sich die Stars mit ihren glamourösen Roben einen wahren Schlagabtausch. Der stilvolle Abend wurde von Topmodel Lupita Nyong'o angeführt, die einen klassischen schwarzen Anzug neu interpretierte, indem sie ihn mit einem an ihren Körper angepassten silbernen Top in Naked-Opik der pakistanischen Designerin Misha Japanwala kombinierte. Aber auch die traditionelleren Kleider im Old-Hollywood-Stil kamen nicht zu kurz.

Red Carpet Highlights

In einem leuchtend gelben Gucci-Kleid brachte Jessica Chastain den Sommer auf den roten Teppich. Auch Lea Michele entschied sich für eine sommerliche Robe mit Blumenmuster von Emilia Wickstead. Ariana DeBose – die Moderatorin des Abends – zog in ihrem juwelenbesetzten Prada-Kleid mit tiefen Ausschnitt alle Blicke auf sich. Nachstehend sehen Sie alle Best-Dressed Stars der Tony Awards 2023.