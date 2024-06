× Tony Awards 2024: Angelina Jolie und Tochter Vivienne begeistern im Partnerlook

Gestern Abend zeigten sich wieder die größten Broadway-Stars bei den Tony Awards. Für einen besonderen Hingucker sorgten vor allem Angelina Jolie und Tochter Vivienne, die in einem atemberaubenden Partnerlook einen Wow-Auftritt hinlegten.

Am 16. Juni wurden bereits zum 77. Mal die sogenannten „Theater-Oscars“ in New York City verliehen. Für den wichtigsten Musical- und Theaterpreis der USA kamen auch wieder viele Promis zusammen, die mit ihren Outfits für Begeisterung sorgten. Allen voran Angelina Jolie mit ihrer Tochter Vivienne, die in aufeinander abgestimmten Outfits für die Fotografen posierten.

Angelina Jolie wird zum modischen Hingucker

© Getty Images ×

Angelina Jolie hatte gestern allen Grund zur Freude. Die 49-Jährige stellte bei der Verleihung das Musical „The Outsiders“ vor, welches sie mitproduziert hat. Für das Musical wurde Jolie mit vier Tony-Awards ausgezeichnet und auch auf dem roten Teppich hat sie die Nase vorn. Die Oscar-Preisträgerin schlüpfte in ein maßgeschneidertes blaugrünes Kleid von Atelier Versace und kombinierte dazu einen passenden Schal und Versace-Schuhe aus Satin. Das Kleid gab ebenfalls den Blick auf Jolies neues kleines Vogeltattoo am Dekolleté frei.

Im Partnerlook mit Tochter Vivienne

© Getty Images ×

An ihrer Seite posierte ihre Tochter Vivienne, die in dem Musical als Produktionsassistentin auftritt. Allerdings wählte die 15-Jährige kein Kleid, sondern entscheid sich für eine blaugrüne Weste sowie eine farblich passende Hose und Fliege. Den Look rundete sie mit Converse-Sneakern ab. Neben ihrem Outfit sorgte allerdings noch etwas für Wirbel. Im Programmheft wird die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt als „Vivienne Jolie“ aufgeführt und den Namen ihres Vaters scheint sie dagegen ablegt zu haben.

Die schönsten Looks vom roten Teppich

Auf dem roten Teppich gab es allerdings noch mehr Highlights zu sehen. So konnte Daniel Radcliffe, bekannt als Darsteller von Harry Potter, den Preis für die beste Nebenrolle gewinnen und auch Alicia Keys durfte sich über zwei Awards freuen. Für den Abend wählte die Sängerin ein feuerrotes schulterfreies Kleid mit roten Pailletten. Ihre diamantbesetzten Ohrringe sorgten für zusätzlichen Glanz. Aber auch Elle Fanning, Sarah Paulson und Co. sorgten für Blitzlichtgewitter.

Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus!