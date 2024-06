× Bridgerton-Premiere wird zum Mode-Spektakel

Für die Premiere des Bridgerton-Finales tauschten Nicola Coughlan und Co. ihre Regency-Ballkleider gegen atemberaubende Red-Carpet-Looks.

Heute startet endlich das dramatische Finale der dritten Staffel von Bridgerton. Bei der Premiere in London am Mittwochabend schritten natürlich auch die Stars der Kult-Serie im Regency-Style über den roten Teppich.

Nicola Coughlan stahl allen die Show

Bei der Vorführung zog Schauspielerin Nicola Coughlan in ihrem Look alle Blicke auf sich. Sie trug ein maßgeschneidertes, puderrosafarbenes Kleid von Rodarte, dass ihre Kurven perfekt in Szene setzte.

© Getty Images ×

Die glitzernden Blütendetails und der weiße Schleier im Haar erinnerten an ein Braut-Outfit. Passender hätte ihr Look nicht sein können, da sie in der Serie Penelope Featherington verkörpert, die in dieser Staffel von Bridgerton endlich ihr Liebesglück finden soll. Für einen coolen Stilbruch sorgten die burgunderroten Handschuhe.

Die schönsten Looks des Abends

Aber auch Nicolas Co-Stars warfen sich für den Anlass in Schale. Simone Ashley strahlte in einem semi-transparenten Zweiteiler, Golda Rosheuvel erschien in einem Blumen-Traum in Blau und Hannah Dodd glänzte in einem knappen Metallic-Minikleid. Wir zeigen Ihnen die schönsten Looks des Abends:

Wow!